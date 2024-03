Neograničene make up mogućnosti uz novu essence kolekciju za proleće/leto 2024

Novo beauty raspoloženje za proleće/leto 2024. čini zabavu funkcionalnom. Uz uzbudljive nove proizvode koji promovišu samoizražavanje i kreativnost, do osnovnih stvari koje štede vreme, ima mnogo toga za igru u essence ažuriranju za proleće/leto.

Bilo da istražujete neograničene beauty trendove i šminku inspirisanu Metaverzumom ili načine da napišete sopstvena pravila lepote, individualnost je ovde u ovoj sezoni. Vodeći beleške o trendu samoizražavanja, ohrabruje se bojenje van linija! Za one koji žele da otpakuju neke nove omiljene lepote, trend Surprise Me ne može se propustiti. Igranje do kraja je lako sa proizvodima koji nastavljaju da iznenađuju I oduševljavaju. Konačno, Functional beauty je u trendu sa must-have stvarima koje označavaju sve okvire da bi bili pametni, održivi, sigurni, praktični i multifunkcionalni.

call me Queen dramatic false lash effect maskara Dramatično povećanje volumena i efekat veštačkih trepavica; Formula koja se lako gradi daje prilagođeni izgled; Jedinstvena četkica od elastomera dopire do svake trepavice za precizno nanošenje

Brow lifting gel set

Prozirna formula gela omogućava trenutno podizanje obrva; Integrisana četkica za obrve obezbeđuje lako nanošenje; Ekstremno držanje i dugotrajno nošenje

THE slim STICK

Dugotrajan, kremasti ruž za usne sa baršunastom mat završnom obradom do 6 sati; Ruž se prijatno oseća na usnama i ne isušuje ih; Nega i hranljiva formula sa uljem jojobe, uljem makadamije, kokosovim uljem i vitaminom E

MAGIC FILTER glow booster

Za blistavu kožu koja izgleda prirodno; Može se koristiti samostalno, ispod šminke ili na kraju za nežniji ten

BABY GOT BLUSH tečno rumenilo

Lagana tečna formula za rumenilo se lako nanosi, blenda i gradi; Aplikator sa okretnim mehanizmom omogućava precizno, kontrolisano nanošenje; Dostupan u dve prelepe nijanse u rasponu od nežne breskva do smele roze

BABY GOT GLOW tečni hajlajter

Svetli tečni hajlajter koji obrazima daje suptilan sjaj; Lagana formula se lako nanosi, meša i gradi; Aplikator sa okretnim mehanizmom omogućava precizno, kontrolisano nanošenje