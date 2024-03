Love Story na Belom dvoru: Neodoljivi Panorama pogled

U panorami okupanoj zlatnim sjajem, elegancijom i autentičnim stilom uživalo je preko 200 zvanica, predstavnika najvećih medijskih kuća u Srbiji, beauty influensera, i to na Belom dvoru, gde je svečano promovisana nova Panorama maskara, čuvenog brenda L'Oréal Paris. Promo

Bilo je to veče pravog uživanja za sve one koji prate najnovije trendove u makeup svetu. Uz mogućnost da maskaru iste večeri i isprobaju i uvere se zašto je Panorama postala svetski hit, uz sjajnu zabavu ispred ogledala, kao i u zanimljivim „separeima" specijalno napravljenim za fotografisanje u kojima je maskara Panorama u prvom planu, zvanice u se sjajno zabavile i još jednom uverile da od brenda L'Oréal Paris uvek stiže nešto što osvaja na prvi pogled...

Kao iznenađenje za sve zvanice, pevačica Tijana Bogićević, svojim vokalom svetskog “volumena“ ostavila je svoj upečatljivi muzički „otisak“ koji je ovo veče učinio još svečanijim.

Veče na Belom dvoru je tako zaista bilo prava panorama lepote, stila i make up-a koji čini da gde god da ste, imate osećaj da ste na crvenom tepihu. Sve što je oko posmatrača te večeri moglo da uhvati bilo je okupano zlatnim sjajem i elegancijom.

A u čemu je tajna Panorama maskare i zašto je ova maskara neodoljiva kao „ljubavna priča“ za svakoga ko je isprobao? Sa četkicom koja kombinuje vlakna različite dužine, ova maskara će učiniti da oči deluju čak do 1.4 puta krupnije, a trepavice raširene poput savršene lepeze! Takvom pogledu, malo ko može da odoli.

Pored toga, Panorama je pogodna je za one koji imaju osetljive oči i za one koji koriste kontaktna sočiva. Formula je obogaćena sa 5% StretchFlex Kompleksa, pa Panorama maskara pruža trepavicama zadivljujući panorama volumen, ne kompromitujući udobnost ili performanse. Ultra-fleksibilna formula obavija svaku trepavicu, pa su one savršeno razdvojene, punog volumena i bez grudvica.



Zato je nova L'Oréal Paris Panorama maskara - za neverovatan PANORAMA volumen oduševila sve one koji su došli na Beli dvor, u čiji se kraljevski enterijer potpuno uklopila i Panorama maskara, ali i svaki gost.

Sve je odisalo elegancijom – crno zlatna paleta Panorame, prosto je prelila svoj neverovatan sjaj na celokupan kompleks Belog dvora. Panorama Love Story je počela, ostaje da i na dalje uživamo u svakom pogledu...