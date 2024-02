Konačno sam se odvažila i na to: Nikolina Pišek uradila estetsku korekciju na licu, pogledajte kako sada izgleda

Nikolina Pišek na televizijskoj sceni je već tri decenije, verovali ili ne. Lepo lice gledali smo u bezbroj emisija, a opšti utisak je, posle svih ovih godina, da je za lepu voditeljku vreme – stalo. Miloš Nadaždin

Doduše, mnogi smatraju da to nije samo dar Majke Prirode, već da su pripomogle i neke estetske korekcije.

Jedino o čemu je javno pričala jeste operacija nosa, ali je nestručni zahvat rezultirao višestrukim problemima.

No, nedavno se lepa Nikolina podvrgla još jednom estetskom zahvatu i na Instagramu objasnila o čemu je reč: Mirko Tabašević

“Kafa, mejkap, lasersko skidanje tetovaže obrva stare petnaestak godina. Konačno sam se odvažila i na to.

Jeste li primetili kako stare tetovaže promene boju, postanu crvenkaste ili zelenkaste, ili se naprosto razliju?”, napisala je uz fotografiju.

“Ja sam odlučila da se pozdravim sa svojom tetovažom neobjašnjivo crvenkaste nijanse i vratim se na fabričke postavke. Welcoming new old me! Trendovi dvehiljaditih u odlasku s mog lica.”