Lidija Vukićević i Megan Markl koriste istu masku za kosu: Samo dva sastojka do savršenstva

Maska za kosu Lidije Vukićević koju će dame sa kovrdžama obožavati

Lidiji Vukićević i Megan Markl, iako žive na dva različita kontinenta, jedno im je zajedničko - maska za kosu koja ih čini zanosnim lepoticama.

Osim što je pravljenje maske kod kuće povoljno, bićete sigurni šta stavljate od sastojaka na glavu, a sve što ide u ovu masku verovatno već imate u svojoj kuhinji.

Ata Images

Naime, naša glumica je na svom Instagramu jednom prilikom podelila jedan od recepata koji je zaslužan za njen izgled:

- Za divnu kosu predlažem vam ovu masku: Pomešajte dve kašike maslinovog ulja i dve kašike meda u kompaktnu masu i nanesite na mokru kosu.

- Ostavite da odstoji 45 minuta i zatim isperite. Kosa će vam biti zahvalna - preporučila je Lidija.

S druge strane, Megan je u jednom od svojih intervjua naglasila da kosu neguje isključivo prirodnim preparatima.

- Pored maske od jaja, ja koristim i masku za kosu sa maslinovim uljem. Recept je vrlo jednostavan. Dovoljno je da pomešate dve kašike maslinovog ulja i dve kašike meda u kompaktnu masu i nanesete na mokru kosu. Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation

Kao i u slučaju Lidije Vukićević, Megan predlaže da masku ostavite 45 minuta i zatim je isperite. Koristite blage šampone za pranje posle toga.