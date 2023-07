Jelena Đoković odavno ne koristi parfem, a miriše božanstveno: Evo šta prska na kožu kada dođu paklene vrućine, ODMAH ćete probati

Tajna mirisa kože Jelene Đoković

Jelena Đoković na Instagramu često deli savete kako o roditeljstvu, načinu života, tako i o nezi kože tela i lica. Novakova supruga ne libi se da otkrije detalje iz svog života, a jednom prilikom je javnosti otkrila da ne koristi parfeme. Profimedia

Naime, ona je podelila poruku jedne pratiteljke koja joj je poručila da voli njenu energiju i optimizam, ali ju je i upitala šta misli o industriji parfema.

- Zračiš baš pozitivnom energijom, vidi se da si dete u duši, spontano i uvek željno znanja. Pojavilo mi se pitanje, šta je sa industrijom parfema, jer i to svi volimo, još jedna tema za istraživanje - napisala je Jeleni obožavateljka.

Jelena joj je odgovorila u istom tonu i otkrila da zapravo ne koristi parfeme.

- Drago mi je da učimo zajedno! Ja odavno koristim esencijalna ulja, a ne parfeme, ali sjajno pitanje - odgovorila je Jelena Đoković.

Instagram

Razlika je jednostavna - esencijalna ulja su zapravo prirodni parfemi.

Esencijalna ulja su aromatična ulja koja se izdvajaju iz biljke. Koriste se u aromaterapiji, dodaju se u parfme i koriste se kao arome za hranu.

U aromaterapiji upotrebljavaju se na razne načine i služe za lečenje tela. Osim fizičkih koristi koje čovek ima, korišćenjem ovih esencija poboljšava se psihološko stanje.





Najčešći tipovi esencijalnog ulja su: lavanda, kamilica, eukaliptus, pepermint i đumbir

Eterična ulja su visoko koncentrisane supstance i često je dovoljna samo jedna do dve kapi da biste dobili blagotvorno dejstvo. Photo by Christin Hume on Unsplash

Međutim, baš iz tog razloga treba ih koristiti pažljivo. Treba voditi računa o mogućim kontradikcijama koje mogu da proizvedu.