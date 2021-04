Vanja Nenadić godinama veliki problem svoje kože drži pod kontrolom, evo i kojim trikom

Glumica Vanja Nenadić otkriva kako se prilagođava potrebama svoje osetljive kože i zbog čega je oprezna pri izboru šminke

Upoznali smo je zahvaljujući seriji “Biser Bojane”, a nedavno smo je gledali u “Tajkunu” i “Tajnama vinove loze”. U svim tim ulogama do punog izražaja dolazila je suptilna lepota Vanje Nenadić, koja kaže da je tek pre nekoliko godina počela da se ozbiljnije bavi bjuti-temama. Doduše, koži lica odavno posvećuje veliku pažnju, jer je od majke nasledila sklonost ka ekcemima i atopiji. Zbog toga joj ne odgovara devedeset posto preparata koji se nalaze na tržištu.

‒ S vremenom sam naučila da osluškujem kožu i prilagođavam se njenim potrebama. Zato sam prestala da koristim micelarnu vodu, a upotrebljavam samo preparate bez parabena i mirisa. Moj najčešći izbor su medicinski brendovi kao što su “Avene”, “La Roche Posay”, “Uriage”, ali mi ni svi njihovi proizvodi ne odgovaraju. Situacija s kožom tela ipak je jednostavnija, pa posle tuširanja upotrebljavam obične hidrantne kreme ili mleka. Nedavno sam zbog celulita krenula na maderoterapije, ali blažu verziju, jer mi se brzo stvaraju modrice. Da li zbog pojačane cirkulacije ili zato što oklagije rade neku vrstu pilinga, tek koža mi se posle ovih tretmana znatno popravila.

Da li ste oprezni i pri izboru šminke?

‒ Nikada se nisam mnogo šminkala, a od kada je krenulo ovo korona-ludilo, to činim još manje. Kada ne bi bilo mojih dermatitisa, ne bih imala baš nikakvih problema s kožom. Budući da nemam šta da pokrivam, puderi mi uopšte nisu potrebni, pa zato samo ponekad stavim „BB“ kremu. Još tražim idealnu. Ako dugo koristim neki proizvod, čini mi se da koža prestaje da ga upija na isti način kao na početku. Čak i šminkeri u pozorištu ili na snimanju prednost daju „natural looku“ jer mi najbolje odgovara. Svi kažu da im je sa mnom lako, jer se šminka u mom slučaju ne razmazuje. Lice svaki čas prskam termalnom vodom “Avene”, izuzetno mi prija. Maskara je uvek tu i naizmenično upotrebljavam tri ili četiri. Sada su to “Max Factor”, “Rimmel” i “Maybelline”. Budući da najbolje ističu moje plave oči, volim crvenu i bordo senku. Dodam malo rumenila, karmin i obavezno “Aurinu” olovku za usne broj 62. Ništa bez nje!

Čime skidate šminku?

‒ Bademovim mlekom, koje kupujem u apoteci. Potom na vatu stavim fiziološki rastvor ili srebrnu vodu, i tako se “umijem”. Negde sam pročitala da žene koje imaju ovaj tip dermatitisa nastoje da izbegnu vodu koliko mogu. Kad dođem do stadijuma da me lice svrbi, fiziološki rastvor i srebrnu vodu koristim i da bih umirila taj problem. Nekad se umijem “Eucerinovim” gelom, ali kad koža uđe u fazu izrazite iritiranosti, čak mi i on smeta. Budući da je dermatitis najizraženiji oko usta, a nekad zahvati i usne, nekoliko puta dnevno mažem ih mešavinom meda i muskatnog oraščića.

Iziskuje li i vaša kosa posebnu pažnju?

‒ Protekli meseci su za nju bili traumatični. Zbog paralelnih snimanja četiri puta sam postajala plavuša, a onda se vraćala u originalnu, tamnosmeđu boju. To nije mogla da izdrži ni moja, inače vrlo gusta i zdrava kosa. Kad se toliko ošteti, možemo na nju da stavljamo sva moguća ulja, od ricinusovog do kokosovog, čak i onaj stari recept s majonezom, ali pomoći nema. Jedino rešenje je da ošišaš sve što se mora. Sada imam najkraću frizuru koju sam ikada nosila, ali je kosa zdrava.

Da li privatno više volite da budete plavuša ili brineta?

‒ Kada sam plavuša, želim da se što pre vratim u svoju smeđu boju, a kad to učinim, ja bih da se bojim u plavo. Kao kad žene koje imaju kovrdžavu kosu žele da bude ravna, i obrnuto.

Publika vas je upoznala u seriji “Biser Bojane”, koja se dobrim delom snimala na plaži, pa smo videli da imate odličnu liniju. Kako je održavate?

‒ Odmalena sam se bavila raznim sportovima, počev od plivanja i atletike do karatea. Zahvaljujući tome danas se vrlo brzo vratim u formu, čak i kad neko vreme ne treniram. Kada sam upisala fakultet, svakog dana su prva tri, četiri časa podrazumevala fizičku aktivnost, jer smo imali akrobatiku, ples, scenski pokret. To mi je bilo sasvim dovoljno. Sada tri puta nedeljno idem u teretanu. U početku sam imala trenera, a onda naučila vežbe i zaključila šta mom telu prija. Imam sreću da mi se nikada nije dopadao ukus „brze hrane“, pa je i ne jedem. Najviše volim jela bazirana na povrću, koja se igrom slučaja smatraju zdravim.