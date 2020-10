Povratak Jovane Joksimović, posle iznenadnog otkaza na Televiziji “Prva”, sinoć je bio pravo iznenađenje, ali i oduševljenje. Popularna voditeljka na promociju novog brenda Emine Jahović došla je sama, bez supruga Željka, a njeno pojavljivanje izazvalo je ogromnu pažnju medija, kao i prisutnih zvanica.

Joksimovićeva se na bini pojavila u ulozi voditeljke, a njen povratak propraćen je ogromnim aplauzom. Jovana nije skidala osmeh sa lica, pa je izgledalo da joj aktuelni problemi na poslovnom planu ne mogu ništa.

Obučena u odelo šireg kroja i bodi u boji kože, Jovana je po ko zna koji put pokazala da je prava kraljica stila. Tome u prilog govori i odabir nakita, koji je veoma vešto uklopila.

Domaćica Emina Jahović nije krila oduševljenje zbog novog poslovnog poduhvata na kome je godinama radila. Brojne poznate ličnosti, među kojima i Anastasija Ražnatović, Danijela Dimitrovska, Goca Tržan, kao i Jelena Tomašević okupile su se sinoć na njenoj promociji, koja je definitivno obeležila jučerašnji dan.

‒ Želela sam da budem šminkerka, ali me je porodica sprečila u tome. To ipak ne znači da su me i zaustavili. Evo sad se bavim kozmetikom, u neku ruku – izjavila je Emina i dodala da se oseća umorno, ali presrećno.

‒ Ja sam neko ko veruje u energiju. Uvek verujem da mene moj otac odozgo sada posmatra i da se sada događa ono što nije ni sanjao da može da se desi. Ostvarila sam sve svoje snove – rekla je za „Kurir“ Emina jedva suzdržavajući suze.

Anastasijino „Barbi“ izdanje iznenadilo je okupljene, a njene prelepe ljubičaste salonke i pink torbica na „Instagramu“ su postali pravi hit.

Iako se odlučila za sasvim jednostavnu kombinaciju svilene haljinice i dugačkog blejzera u efektnoj boji, Cecina ćerka pun pogodak postigla je detaljima.

U galeriji pogledajte kako su izgledali i ostali poznati na jučerašnjem top-događaju u našem glavnom gradu.