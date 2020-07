Iako će sudbonosno „da“ morati malo da sačeka, frontmen „Magla benda“ Vladan Savić i njegova izabranica Jovana imali su veliki razlog za slavlje – krštenje ćerke Anđelije

Sa Vladanom Savićem, pevačem popularnog „Magla benda“, i njegovom izabranicom Jovanom poslednji put smo se sreli prošlog leta, ubrzo pošto su dobili ćerku Anđeliju. Srećni tata tom prilikom nije krio emocije zbog rođenja devojčice za koju je upravo on birao ime. Skoro godinu dana kasnije, Anđa, kako joj njeni najbliži tepaju, napravila je prve korake i izgovorila prve reči. Uoči rođendana, koji će obeležiti 21. jula, roditelji su je krstili u Kuršumliji, što je bio povod za slavlje u najužem krugu.

‒ Novosti iz našeg doma su da je Anđa prohodala. Toliko je sigurna na nogama da je puštam da sama šeta po dnevnoj sobi, dok ja opušteno gledam televiziju ‒ kaže Vlada u šali. ‒ Stvarno je pažljivo dete. Samu sebe čuva, tako da mi odrasli nemamo tu mnogo posla. Izgovorila je i prve reči. „Tata“, naravno, još nije došlo na red. Jovana i ja smo se opkladili da ako Anđa prvo kaže „mama“, onda mama časti tatu, i obratno. Evo, već danima svako jutro, dok se pravim da spavam, slušam „mama, mama“. Čekam da Jovana prizna da treba da plati opkladu, a ona izgleda čeka da Anđa počne da doziva tatu. (smeh) U svakom slučaju, za sada oboje priznajemo da govori „baba“.

Konstatujemo da, iako mu se još ne obraća, devojčica jako liči na njega.

‒ Svaki dan smo zajedno, pa ne mogu da procenim. Uglavnom, svi koji znaju moju majku kažu da liči na nju. Ja se slažem. E, sad, pošto i ja ličim na mamu, trebalo bi da je Anđa ista ja. (smeh) Slatke su to muke. Još je beba i praktično se svaki dan menja.

Iako sa bendom dosta radi, napominje da mu je porodica iznad svega.

‒ Počelo je lepo vreme, pa smo svaki dan zajedno u šetnji ili na bazenu. Uživamo.

Vladan Savić – Bajkvito krštenje u Kuršumliji

Početkom juna Savići su sa najužim krugom porodice i prijatelja boravili u Kuršumliji, gde su u „Crkvi Svete Trojice“ krstili Anđeliju.

‒ Detinjstvo sam proveo u Kuršumliji, odakle su moji roditelji i gde i danas imamo veliku familiju. Baba i deda su me čuvali od malih nogu jer su mama i tata morali da rade u Beogradu. Kasnije sam tamo provodio ceo raspust. I danas sam veoma vezan za taj kraj i mnogo ga volim. Moj brat Nikola i ja kršteni smo u „Crkvi Svete Trojice“, pa sam poželeo da i moja ćerka bude krštena na istom mestu. Međutim, nisam to izgovorio glasno, imajući u vidu da su Jovanini iz Jagodine i da ne bi bilo fer da vučem na svoju stranu. Zaključio sam da bi, kad za to dođe vreme, Beograd bio najbolje rešenje. Nekoliko dana kasnije Jovana, koja kao da mi je pročitala misli, iznenada je rekla: „Znaš, volela bih da krstimo Anđu u Kuršumliji.“ Malo je reći da sam se oduševio.

‒ Događaj je organizovan 7. juna, na dan naše porodične slave. Zbog situacije sa koronom pozvali smo tek najuži krug porodice i prijatelja. S ponosom ističem da imamo kumstvo staro dvesta godina, što se danas retko sreće. Kada mi je mama prenela da je kontaktirala sa njima i da su pristali da krste moju ćerku, zaplakao sam. To je bio emotivan događaj za sve nas.

Osim u crkvi, Vlada se sa suprugom i ćerkom slikao i u babinoj i dedinoj staroj kući, koja odoleva vremenu i u kojoj još čuvaju pokućstvo. Dok nam pokazuje fotografiju njegove devojčice ispred starog kredenca, priseća se porodične anegdote koja se decenijama prepričava.

‒ Moj brat je bio jako mali, ali dovoljno veliki da, kad se popne na prste, dohvati policu na kojoj je baba držala orahovaču. To slatko piće mu se toliko dopalo da je jednog dana u više navrata „liznuo“ flašu. Kad su shvatili da je dete malaksalo i pospano, u panici su pojurili sa njim u Dom zdravlja. Doktorima nije trebalo mnogo da utvrde „dijagnozu“. (smeh) Od tada je orahovača bila „pod ključem“, a priča se i dalje pamti.

U spotu za novu pesmu „Magla benda“, „Stabilno loše“, predstavljenu u prvoj polovini juna, Vladina verenica Jovana pojavljuje se u venčanici. Korona je omela planove da se to desi i u stvarnom životu.

‒ Sve smo pripremili za svadbu, ali smo morali da odustanemo. Zapravo, trebalo je da imamo dve svadbe: jednu 3, a drugu 13. maja. Kao što vidite, kod nas ništa ne može uobičajeno, kao kod drugih. (smeh) Oboje imamo veliku familiju i brojno društvo, a kada bismo ih sve okupili u istom danu, došlo bi više od hiljadu ljudi, što bi bilo naporno za sve. Venčanje doživljavamo kao veliki dan u našem životu, najveći posle Anđinog rođenja, pa želimo da ga lepo i dostojanstveno obeležimo. Planovi su za sada odloženi, videćemo kako će se razvijati situacija sa epidemijom. Bitno je da smo svi živi i zdravi, da se volimo i lepo slažemo. Za slavlje uvek ima vremena.