Ljubavna priča ćerke austrougarskog diplomate Sofije Bauman i mladog srpskog oficira Nikole Stanimirovića, koja se odvijala za vreme kratkog primirja između ratnih nemira, dva Balkanska i Prvog svetskog rata, osvojila je televizijsku publiku. Milionski auditorijum svake večeri, do uvođenja vanrednog stanja, netremice je pratio nove epizode serije “Crveni mesec”, željno iščekujući trenutak kada će se glavni junaci, koje tumače Ivana Dudić i Miloš Đurović, konačno izboriti za svoju sreću. Dvoje mladih glumaca poslednjih nekoliko meseci život su potpuno podredili velikom projektu na kome svakog dana provode po 12 sati. Pozirajući u ambijentu dobro poznatom svima koji prate popularnu seriju, otkrili su nam imaju li sličnosti sa likovima koje igraju i koliko su bliski kada se kamere ugase.

Ovo je oboma prva glavna uloga. Velika prilika, ali i odgovornost za mladog glumca.

Miloš: Kada sam dobio scenario, i kada mi je idejni tvorac Roman Majetić ispričao o kakvoj je priči reč, nisam imao dilemu. Bio sam potpuno rešen da prihvatim ulogu.

Ivana: Velika je odgovornost raditi na ovakvoj seriji i svako veče biti u domovima toliko ljudi. Nije mala stvar dobiti glavnu ulogu, a kada je prihvatiš, najvažnije je da, pored reditelja, veruješ da možeš najbolje da izneseš priču.

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji cele zemlje, zbog epidemije virusa Covid-19, produkcija Pinkovog projekta “Crveni mesec” donela je odluku da snimanje bude prekinuto do daljeg. Serija je na malim ekranima poslednji put emitovana 19. marta, nakon čega je prekinuto emitovanje do ponovnog početka snimanja.

Upoznali ste se na prvoj godini Fakulteta dramskih umetnosti, koji ste studirali u istoj klasi. Pamtite li prvi susret?

Miloš: Davno je to bilo. (smeh)

Ivana: Ne sećam se prvog susreta, ali prvo sećanje na Miloša je jedna ozbiljna, žučna svađa. Pale su i teške reči. (smeh) Bili smo mladi i nedovoljno zreli za tu vrstu pritiska – da po 12 sati dnevno provodiš sa kolegama. U nekom trenutku ti sve dojadi i eskalira, ali to je potpuno normalno. Naravno, sve smo prevazišli.

Miloš: Ja sam kruševačko dete, a prvi susret sa beogradskim temperamentom ne pada baš lako. Ali, preživeo sam. (smeh)

Da li je to što se poznajete odranije bila olakšavajuća ili otežavajuća okolnost kada ste snimali scene vođenja ljubavi?

Miloš: Olakšavajuća, svakako. Jednostavnije nam je bilo, jer smo to već radili. Doduše, bez publike. Na fakultetu smo imali takvu vežbu, odnosno strastvenu scenu, u komadu “Tramvaj zvani želja”. Ja sam igrao Stenlija, Ivana je bila Blanš. Tako da nam je ovoga puta bilo lako. Uživali smo, bar ja jesam.

Ivana: Bilo je ludo i nezaboravno. (smeh) Miloš je bio uzbuđen, a ja sam mu u startu skrenula pažnju: “Ajde da odradimo ovo, nemoj previše da se unosiš”. (smeh) Ja sam sorta ekstrovertne glumice, meni to nije problem. Svakako je deo mog posla. Imala sam mogućnost da zbog toga ne prihvatim ulogu, ili da prihvatim i uradim najbolje što mogu. Mislim da smo oboje bili odlični.

Ivana Dudić i Miloš Đurović – Dajemo sve od sebe

Koliko vas je rad na seriji promenio profesionalno, a koliko privatno?

Miloš: Najbitnije mi je da radim i da stalno tražim nešto novo, više i bolje od sebe. Da povećavam lestvicu. Kažem sebi – okej, preskočio sam dva metra, hajde sada 2,10. Malo, pomalo. Važno mi je da se ne opustim i ne cupkam u mestu. Cilj mi je da u ovih 120 epizoda uvek budem drugačiji. Dajem sve od sebe.

Ivana: Koliko god da je moj prag tolerancije manji u odnosu na Milošev, rad na ovom projektu naučio me je strpljenju. Kada igrate glavnu ulogu, neminovno je da ceo dan provodite na snimanju, jer nosite skoro svaku scenu. S tim u vezi, morate da imate razumevanje, da stanete na loptu i razmislite o nekim stvarima pre nego što “puknete”. Po prirodi sam temperamentna, pa me to nekad povuče, ali naučila sam da slušam i da imam više tolerancije u komunikaciji – kaže Ivana za “Hello!” i dodaje:

– Ovo je spartanski posao, ustaješ u pet ujutru, izlaziš iz kuće u šest, vraćaš se uveče u šest. To je treniranje discipline. Ljudi iz okruženja koji su mi baš bliski i koji me neko vreme nisu videli kažu da sam sazrela. Dugo sam bila klinka, ali sve ovo što mi se poslednje dve godine dešava prilično me je preokrenulo, posebno “Crveni mesec”. U potpunosti sam se posvetila poslu, sve sam podredila tome i odrasla preko noći.

Koliko ste bliski van seta?

Miloš: Toliko vremena provodimo zajedno na snimanju i okruženi smo tolikim ljudima, da nam je oboma neophodno da u slobodno vreme budemo malo sami. Da razmišljamo o sebi, glumi, scenama koje treba da odigramo… Maksimalno koristim te trenutke, a nema ih mnogo.

Ivana: Imamo sreće da se kao klasa držimo i družimo, igramo i zajedničku predstavu “Ne oklevaj, improvizuj”, tako da se jednom mesečno svakakookupimo. I to vreme je sjajno.

Centralna priča serije je ljubav između Sofije i Nikole. Koliko vremena za taj segment imate u privatnom životu?

Ivana: Nažalost, nimalo. Volela bih da imam. Kada se baviš poslom u koji moraš da uneseš emociju, neminovno se trošiš i potrebna ti je ta neka “baterija” kada dođeš kući, da sa nekim makar ćutiš. Nedostaje mi to, ali ne bi bilo pravedno prema osobi sa kojom sam da me nema po ceo dan, nije to dobro za odnos. Sad je vreme za rad, strpljiva sam i uverena da će ljubav doći kada bude pravo vreme.

Miloš: Najbitnije je da si okružen ljubavlju, jer ona čoveka pokreće. Trenutno nemam devojku, posvećen sam poslu.

Ivana, kakvu devojku vidite uz Miloša?

Ivana: Dovoljno ludu, kao što je on, da bi mogla da ga prati. Ne mora da bude iz branše, ali poželjno je da ima razumevanja. Miloš je zavodnik, lep je kao lutka, trebaće tu dosta tolerancije. Glumci naprosto moraju da budu dopadljivi i šarmantni, to je kod nas stvar prezentacije. Svi smo pomalo kokete, to je normalno.

Miloše, kakvog dečka vidite uz Ivanu?

Miloš: Ona to zna najbolje, ali definitivno vidim momka koji je spreman da bude sa glumicom koja mnogo radi, koju traže i vole. Treba se nositi s tim, nije lako razumeti naš posao.

Da li možete da zamislite sebe u vezi sa nekim ko nije iz vaše profesije?

Ivana: Apsolutno. Mislim da je za glumice to čak bolja opcija. Muškarci koji se ne bave glumom, čini mi se, imaju više razumevanja, čak su ponosni na ženu koju drugi prepoznaju, dok su devojke, s druge strane, ljubomorne kada su sa nekim koga mnoge žele.

Miloše, slažete li se sa Ivaninom teorijom?

Miloš: Nikada nisam razmišljao o tome na taj način. Možda ima istine, ali očigledno nisam od takvh muškaraca. Sigurno da je potrebno razumevanje kada se zabavljate sa nekim ko se bavi javnim poslom, ali ne mogu da garantujem da se muškarci lakše nose s tim.