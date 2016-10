Viktorija Bekam otkriva svoje najveće modne greške

Bivša članica britanskog pop sastava sada svetski poznata dizajnerka i žena nekadašnjeg fudbalera Dejvida Bekama, Viktorija otkrila je kako je imala nekoliko “modnih momenata” u prošlosti na koje nije toliko ponosna.

– Nekada sam mislila da je ok nositi odelo od lateksa – kaže dizajnerka za magazin The Edit za koji priča o svom modnom stilu u prošlosti i beauty savetima.

– Kada sam bila trudna sa Romeom, umela sam da šetam Diznilednom u Christian Louboutin štiklama i to u devetom mesecu trudnoće – dodaje Viktorija koja danas ima mnogo suptilniji, prefinjeniji pristup modi.

Međutim, zvezda je navikla da je pod budnim okom javnosti, pa je za kamere koje je svuda okružuju spremna u svakom trenutku. To je jedan od razloga što sarađuje sa Estee Lauder beauty kućom, kako bi kreirala make-up proizvode.

Фотографија корисника Victoria Beckham (@victoriabeckham) дана 20. Сеп 2016. у 2:00 PDT

– Čim kročim sa terminala na aerodromu, paparaci me`bombarduju`, svuda me prate. Želela sam nešto što ću staviti na svoje lice kako bi izgledal sveže i kako bih bila spremana za fotografisanje – ispričala je Viktorija u intervjuu.

To je bila moja polazna tačka, u stvari, kada sam počela da radim sa Estee Lauder, rekla sam da želite da napravim proizvode koji rade upravo to, čine vas svežim. Svi smo non stop ispred kamera sad, jer je svako ima na svom telefonu.

Viktorija, koja je ranije imala problematično lice, otkrila je i svoju najveću beauty tajnu za besprekoran izgled kože, a to je losos, koji sada jede svaki dan.

– Nisam uvek u pravu, niti sam sve radila kako treba, ali i iz toga se mnogo nauči. Radila sam sa najboljim šminkerima, stilistima, frizerima i od njih sam svašta `pokupila` i to uvek volim da podelim sa ženama.