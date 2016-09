Rijana predstavila Fenty x Puma kolekciju na Nedelji mode u Parizu

Pevačica i dizajnerka Rijana u sredu (28.septembra) na Nedelji mode u Parizu predstavila je svoju drugu Fenty x Puma kolekciju.

Na prvi pogled ova Rijanina kolekcija je nežna, koristila je pastelne boje svetlo roze, belu, boju lavande, čokoladno braon, boju pistaća, ali i pored toga BadgalRiRi pokazala je kako nešto “slatko” pretvara u provokativno i seksi.

Fenty x Puma linija sadrži dukseve sa jednim rukavom, kombinezone koji se vezuju oko struka, korsete, istaknute kragne, bluze koje otkrivaju ramena. Rijana je u ovoj kolekciji što bojama, što stilom i materijalima spojila elemente negližea koji vešto koketiraju sa sportskim modelima.

Lokacija i tema kolekcije bile su povezane, a pevačica je prisutnima na reviji objasnila šta ju je inspirisalo:

– Da je Marija Antoaneta išla u teretanu, ovako nešto bi nosila – i dodala:

– Moj san je bio da prezentujem ovu kolekciju na Pariskoj nedelji mode. Moj pristup ove sezone bio je skroz drugačiji, a tema i koncept savršeno su se uklopili uz jedan od mojih omiljenih gradova na svetu.

Iz prvog reda reviju su posmatrali modeli Ducen Kros, Džordan Dun i Sara Sampajo naravno u Rijaninim kreacijama iz Fenty x Puma kolekcije.

