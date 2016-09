Revija Bate Spasojevića na Brodveju

Naš dizajner Bata Spasojević prikazao je svoju kolekciju u sklopu Nedelje mode u Njujorku.

-U julu ove godine stigao je poziv da učestvujem na vrhunskom modnom događaju koji se odigrava u septembru tokom Njujorške nedelje mode. Poziv je stigao od Ankit Runijara kreativnog direktora Elucid Magazina. Videli su moj nastup na februarskoj nedelji mode u Njujorku, bili su oduševljeni sa mojim radom i veoma su želeli da svoju kolekciju prikažem kod njih – objašnjava dizajner.

Elucid magazin je jedan od organizatora celog događaja, pod nazivom World Fashion Parade, a povod je da se kroz modu promoviše mir u svetu i zaštita ženskih prava.

Događaj je trajao ceo dan, sa predstavljanjem više dizajnera iz celog sveta u nekoliko segmenata. Najava velikog broja posetilaca, kupaca, vip ličnosti, medijskih kuća, novinara, ljubitelja mode, kao i izazovna lokacija istorijske zgrade Gotham hall-a na svetski čuvenom Brodveju u Njujorku, zgrada fantastične arhitekture i odličnog unutrašnjeg prostora za reviju, predstavila je veliki izazov za mene. Ponuđeni su mi fantastični uslovi, udarni večenji termin, veliki broj izlaza manekena (preko 30) nego što je uobičajeno za ovakve događaje.

U dogovoru sa Svetlanom Horvat, predsednicom Serbia Fashion Week-a, odlučio sam se da na Njujorškoj nedelji mode bude moj performans, a da na Brodveju premijerno prikažem kolekciju Body & Soul za proleće / leto 2017.

Kolekcija je rađena u kombinaciji materijala, svili, koži, teksasu. Na pojedinim komadima odeće su i printovi fotografija koje je radio fotograf Igor Mađinca. Inspiracija cele kolekcije je naša poznata manekenka Tamara Bakić. Uvek svoja, savršeno obučena. Uprkos svojim godinama, Tamara je još uvek moderna, i ako kojim slučajem ne znate koliko ima godina, po njenoj pojavi, stavu, hodu, odabiru garderobe, to nikada nebi mogli da pogodite. Sam naziv kolekcije Body & Soul, prožima tri pojma koja svi mi treba da negujemo. Duh, bogatstvo i negovanje naše duhovnosti, telo je hram duha, a duh i telo nadograđujemo stilom oblačenja. Garderoba je vizuelno predstavljanje. Sve tri pojma, duh, telo, vizuelno predstavljanje, treba konstantno da negujemo i nadograđujemo i to je to prožimanje duha i tela, tj. Body&Soul. Video predstavljanje cele priče i dalje prožimanje duha i tela je delo mojih mojih fotografa Marka Arsića i Igora Mađince.

Još u backstage-u Tamari Bakić su mnogi prilazili i hvalili da izgleda jako i moćno u mojim kreacijama iz nove kolekcije. Tokom same revije publika je stalno reagovala i komentarisala kako su oduševljeni sa dizajnom, što su mi kasnije potvrdili moji prijatelji koji su sedeli u publici. Interesantno je da su svi u okruženju odlično informisani o mom radu i meni kao dizajneru. Tamara Bakić je dobila ogroman aplauz po izlasku na pistu i još jednom posle defilea kada smo na kraju zajedno izašli. Posle revije veliki broj novinara mi je prišao i čestitao, rekavši da je moja kolekcija bila najbolja za ceo događaj koji su pratili.

– Zanimljivost koja se desila odmah nakon moje revije, je ta da je publika pod uticajem onoga što je videla, napustila prostor misleći da je to kraj i ostavila začuđenog američkog kreatora, koji je trebalo da ima reviju posle mene, a on je inače pobednik američkog čuvenog tv projekta Runaway project (takmičenje nepoznatih modnih kreatora, a glavna nagrada je upravo samostalna revija na njujorškoj nedelji mode).

– U toku su dogovori za moj editorijal u Elucid magazinu. Sledeći korak je poslovna saradnja sa Amerikankom koja je stilista mnogim poznatim političarima i muzičkim zvezdama iz Amerike. Zakazano je snimanje sa jednom poznatom muzičkom zvezdom. Videćemo šta će se još desiti, s obzirom na kratak vremenski period koji mi je ostao pre povratka za Beograd i obaveza oko jesenje kolekcije – rekao je Bata Spasojević.