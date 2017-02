Ana Bebić o tridesetim: Došla sam u period kada želim da eksperimentišem seksepilom i ženstvenošću

Sa ulaskom u tridesete, vrcava i nasmejana pevačica Ana Bebić okuražila se na modne transformacije u kojima uživa više nego ikada. Želju za igrom neguje u svim segmentima života, pa i svom izgledu na sceni, što je posebno inspiriše. Sa timom ljudi sa kojim odnedavno sarađuje pronašla je nišu za pogodak u centar izgleda kakav želi, što dopunjuje treninzima i sitnim estetskim korekcijama, koje su je učinile apsolutno zadovoljnom sobom. Hrabrija i samouverenija, sve smelija tridesetogodišnjakinja kaže da je mnogo toga u svom životu postavila na pravo mesto, da uživa u samopouzdanju koje je s vremenom stekla, kao i da se raduje novim izazovima koji je očekuju na poslovnom i privatnom planu.

Odvažniji ste nego ikada u modnom eksperimentisnju. Šta se krije iza te hrabrosti?

– Uvek sam volela da eksperimentišem stajlingom i frizurom, ali sam napokon našla saradnike koji me razumeju i znaju na koji način želim da se izrazim. To su Ivana Rabrenović, Boris Kargotić i Vladimir Nićiforović. Uz njihovu pomoć shvatila sam šta želim, a i godine su učinile svoje. Došla sam u period kada želim da eksperimentišem seksepilom i ženstvenošću i mislim da je sada pravo vreme za to. Ranije se nisam tako osećala, bila sam mlađa i to me nije privlačilo. Mislim da je sada pravo vreme za ovakve poteze.

Da li su samo godine zaslužne za to samopouzdanje?

– Da, žene definitivno s godinama dobijaju na samopouzdanju i odvažnosti. Kada dođe ta okrugla cifra sa brojem tri na prvo mesto, stvari se promene. Ozbiljnija sam, znam šta želim i sjajno se osećam u svojoj koži.

Koliko se vaš stil razlikuje u privatnom i profesionalnom životu?

– Mnogo. Na sceni je sve dozvoljeno i uživam da pravim otkačene, neočekivane poteze. Privatno najviše volim da nosim jednostavne kombinacije. Najbolje se osećam u džinsu, patikama i pamučnim majicama.

Postoji li neki modni eksperiment za koji ste potpuno sigurni da nikada ne biste mogli da ga napravite?

– Postoji, sigurno, postoje granice koje ne bih prešla, ali mislim da umem da iznesem mnogo toga, i provokativnije stajlinge i one svedenije. Naravno, ne bih po svaku cenu pristajala da na sebe stavljam bilo šta samo zato što je to u tom trenutku “in” ili da bih pridobila pažnju. Bitna je mera u svemu, pa i u tome.

Koliko se trudite da sledite aktuelne modne diktate?

– Nikada nisam slepo pratila trendove, jer nisam volela da izgledam isto kao svaka druga devojka, da sebe stavljam u neki kalup i da budem neko ko liči. Slušam savete svojih saradnika i to je timski rad, zajedno smišljamo kombinacije u kojima se osećam dobro, koje umem da iznesem, a koje nisu očekivane. Volim da se prepustim stručnjacima, imam poverenje u to što rade, ali ne držim se po strani. Ne mogu da nateram sebe na nešto što mi ne odgovara i stvarno volim da dam lični pečat i da umešam svoje prste, jer moram da se osećam dobro u tome što nosim, zbog čega ljudi sa kojima sarađujem nisu uvek najsrećniji, ali tolerišu to.

Ko ti je dao najdragocenije savete o modi?

– Najdragocenija mi je zapravo bila kritika koju mi je dala jedna gospođa još dok sam išla u srednju školu. Bila je zima, a ja sam toga dana obukla nešto laganije u kombinaciji sa toplijom garderobom, a ona mi je rekla: “Ne možeš to da nosiš sada, to se nosi samo leti. Zimsku garderobu nosiš sa zimskom, letnju sa letnjom”. Od tada se stalno inatim tom momentu i toj njenoj rečenici šta se kada nosi i sa čim. I ostala sam neko ko se ne pridržava nečijih modnih pravila, već imam svoje.

Koliko je teško biti svoj i autentičan u modnom izražaju?

– Čini mi se da je to danas vrlo teško, jer su filteri preuzeli kontrolu. Nemam nikakav problem sa tim, ali mislim da ljudi više nisu kreativni kao što su nekada bili, sve se to nekako podesi i namesti da na slici izgleda “wow”, a u realnosti je potpuno drugačije. Sve se prilagođava pozi i trenutku, pa i moda, koja se više “pakuje” za te varijante. Diktira se jednoličnost, svi se trude da izgledaju isto i, kada odete u šoping, nemate ni priliku da birate, jer je izbor jednoličan. Pohvalila bih mlade dizajnere u čitavom regionu, trude se, kreativni su i rade na sebi. Ima mnogo talentovanih ljudi koji se bave modom i to bih uvek pre izabrala nego neku serijsku proizvodnju.

Znači li to da ne uživate u šopingu?

– Mislim da sam verovatno jedino žensko koje ne voli šoping. Kupujem kada moram i toliko me to umara da to izbegavam po svaku cenu. Nikada ne nalazim ono što želim. Maštam o danu kada ću nekome moći da platim da taj deo radi za mene. Tržni centri mi se dopadaju kao mesta pogodna za odlazak na kafu sa prijateljima, jer ima parking i toplo je, možete da se sklonite od ove hladnoće. Šoping je druga priča.

Kažete da sada konačno znate šta želite. Na šta konkretno mislite i odakle crpite tu samouverenost?

– To je došlo postepeno. Nisam osoba koja donosi odluke preko noći, koja ustane iz kreveta, otvori prozor i kaže: “Od ovog trenutka moj život će biti drugačiji”. Sve se vremenom samo složilo. Kada je čovek mlad nije toliko siguran u svoje odluke i stavove, i zato dozvoljava drugima da mu se mešaju u život, da ga savetuju i usmeravaju. Kada previše dozvolite ljudima da vam pomažu, makar i iz najbolje namere, vi se u svemu tome izgubite, idete lakšim putem, a na kraju niste zadovoljniji. Sada sam dovoljno odrasla i sazrela da se sama nosim sa svojim izborima. Znate kako kažu: “Sam pao, sam se ubio”. To mi mnogo više odgovara. Radim po svom, trudim se i uz pomoć iskrenih prijatelja donosim odluke koje su najbolje za mene.

Koliko ste samokritični?

– Vrlo sam samokritična. Mislim da sam se našla u pravo vreme na pravom mestu u ovom poslu, ali na meni je da se i dalje trudim. Ne mislim da sam bogom dana, srećna sam što radim ono što volim i od čega mogu da živim, ali neophodni su trud i posvećenost tome. Radim na sebi i verujem da će se stvari polako namestiti na pravi način.

Na društvenim mrežama pohvalili ste se novim usnama koje ste uvećali. Planirate li još neku estetsku korekciju?

– Nemam ništa protiv toga da neko koriguje ono što mu se ne dopada. Ja sam oduvek želela da uvećam gornju usnu, pa sam ubrizgala hijaluron. Generalno, zadovoljna sam sobom ovakvom kakva jesam. Nemam ništa protiv kada ljudi koriguju nešto na sebi sa željom da izgledaju i osećaju se bolje, ali ne dopada mi se kada potpuno promene lični opis. To nikako ne podržavam.

Smatrate li da ste dovoljno ambiciozni za profesiju kojom se bavite?

– Mislim da bi trebalo više da zagrizem, svesna sam da je u ovom poslu tako, ali meni je prioritet da budem zadovoljna sobom. I generalno jesam zadovoljna, zato što sam ovo ja, to je moja priroda. Nisam neko ko će nekome sedeti na kičmi i pošto-poto se truditi da nešto dobije. Radije ostajem svoja.

Uspevate li da, po potrebi, emotivnost ostavite van profesije i budete racionalni?

– To ne mogu nikako. Jako sam emotivna i sve proživljavam srcem. Ali ne bih ni volela da je drugačije, jer meni je to potrebno. Tako znam da mi je stalo do ovoga što radim, da je drugačije, ne znam da li bih mogla da radim ovo što radim.

Kako emotivna situacija utiče na vas u poslu, jeste li kreativniji kada ste zadovoljni na tom polju ili kada patite?

– Ja sam mnogo kreativnija kada sam emotivno ispunjena i zadovoljna. Bolje funkcionišem tako na svim životnim poljima, pa i u poslu.

Koliko se ova Ana danas razlikuje od devojke iz Metkovića koju smo pre skoro deset godina upoznali u “Operaciji trijumf”?

– Emotivno se ne razlikuju previše, mislim da sam ista kao i tada, ali poslovno se dosta razlikujemo. Naučila sam mnogo toga. Naravno, pored iskustva, čvršća sam po karakteru, nisam više toliko povodljiva i dopada mi se ovo što je s godinama došlo.

Koju osobinu biste voleli da posedujete, šta vam najviše nedostaje?

– Volela bih da imam hrabrost da presečem na prvu. Ja sam neko ko se uvek lomi, pet puta razmislim pre nego što donesem konačnu odluku. Volela bih da sam odrešitija, ali verujem da će se i to s vremenom promeniti.

Kakva su ti očekivanja od ove godine, osećaš li da je ovo tvoja godina i nameravaš li da je takvom učiniš?

– Dugo nisam ništa snimala, jer nisam želela da se stavljam u neki kalup. Sve što sam do sada radila je slično jedno drugom i sada bih volela da uradim nešto drugačije. Još tražim svoj pravi izraz, ono što mi najbolje leži. Ovih dana ulazim u studio i nameravam da uradimo nešto drugačije. Stabilnija sam i odlučnija i na tom polju, i nadam se i verujem da će i publika to prepoznati.