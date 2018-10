Više od estetike: Zašto je loše za vaše zdravlje ako izgledate starije od svojih vršnjaka

Osobe koje izgledaju starije od svojih vršnjaka u većem su riziku da obole od kardiovaskularnih bolesti. Ranije gube kosu, imaju nabore na ušnim resicama ili naslage na očnim kapcima.

Često smo u prilici da sretnemo dvoje vršnjaka, od kojih jedan izgleda starije iako su isto godište. Ovom pojavom su se bavili stručnjaci sa Univerziteta u Kopenhagenu i došli do zanimljivih otkrića.

Osobe koje izgledaju starije u odnosu na svoje vršnjake imaju veći rizik da obole od kardiovaskularnih bolesti. Prateći njihove vidljive promene, otkrili su da skloniji bržem starenju pre gube kosu, imaju nabore na ušnim resicama ili naslage na očnim kapcima.

Ističući da stariji izgled ukazuje na loše kardiovaskularno zdravlje, rukovodilac stručnog tima dr An Tibjarg-Hansen je upozorila da se opasnost od ovakvih problema povećava sa svakim novim znakom starenja. To važi za oba pola i sve uzraste, čak i tamo gde se u obzir uzimala nasledna sklonost ka bolestima srca.



-Osobe kod kojih su se pojavila tri ili četiri znaka starenja, registrovana kroz gubitak kose na slepoočnicama, ćelavost, nabore na ušnim resicama ili žućkaste naslage masti na kapcima, imale su 57 odsto veće šanse da dobiju srčani napad i 39 odsto veći rizik za srčane bolesti u odnosu na one kod kojih su ovi znaci izostali. Žućkaste naslage na kapcima koje mogu biti znak povišenog holesterola, predstavljaju najveći rizik za ove bolesti. S druge strane, ćelavost kod muškaraca i ranije je dovođena u vezu sa sklonošću ka srčanim napadima, što ima veze sa nivoom testosterona, pojasnila je dr Tibjarg Hansen.