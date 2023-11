Održan osmi mts Teen Talk

„Teen Talk" konferencija za mlade, koja je ove godine nosila simboličan naziv „I tebe se tiče”, najviše pažnje posvetila je problemima i izazovima sa kojima se mladi suočavaju tokom adolescentskog doba. Promo

Na naslovnom panelu mts "Teen Talk-a" psiholog Leo Ivanišević je ukazao na važnost porodice, kao osnovne pokretačke, ali i rušilačke snage zdravog razvoja jednog deteta, dok je Katarina Jonev apelovala na ograničenja pristupa profilima na društvenim mrežama koja su tinejdžerima neophodna radi što bezbednijeg korišćenja.

Debata panela „Generacijski jaz" rezultirala je zaključkom da roditelji ne mogu da razumeju svoju decu ukoliko odbijaju da je digitalno doba sveprisutno u odrastanju svakog tinejdžera.

Panel „Be the best or do your best" sa proslavljenim vaterpolistom Filipom Filipovićem i Dejanom Ljevnaićem, predsednikom Olimpijskog centra Jahorina, ukazao je tinejdžerima koliko je sport važan i na koji način bavljenje sportom utiče na kasnije formiranje ličnosti i određivanje životnih prioriteta.

Ono o čemu se nedovoljno govori u medijima, a predstavlja veoma ozbiljan problem adolescentskog doba, jesu poremećaji u ishrani.

Primarijus dr Marija Ðurović u otvorenom razgovoru sa devojkom koja se suočila sa anoreksijom istakla je ozbiljnost ovog poremećaja, koji može imati smrtni ishod ukoliko se ne dijagnostikuje i ne leči na vreme.

Poslednja diskusija bila je namenjena lajkovima na društvenim mrežama.

Pitanje moderatora Dragana Kecmana – da li bi u slučaju ukidanja lajkova tinejdžeri prestali da koriste mreže – naišlo je na jednoglasan negativan odgovor prepune sale, što je oduševilo učesnike panela Unu Krlić, Eneu Radulović i Mihaila Anušića.

Na kraju programa proglašeni su pobednici ovogodišnjeg video-konkursa „I tebe se tiče", kojima je uručen „Fashion&Friends" nagradni vaučer.





Generalni pokrovitelj konferencije bio je mts, a podršku su pružili Frikom sa Macho sladoledom, Imlek sa Jogood voćnim jogurtom, Bambi sa brendom Josh!, Dahlia sa brendom Teen Skin, brend Rilastil, Tecno, OC Jahorina, Novo Nordisk, Udruženje Roditelj. Osveženje tokom celog dana obezbedila je kompanija Knjaz Miloš, dok je za ručak bila zadužena kompanija Perutnina Ptuj.

Tokom „mts Teen Talk" konferencije Frikom je organizovao anketu s pitanjem „Kako se ponašaju pravi macho dečaci i devojčice", a odgovori koje smo dobili ulili su nam nadu da će buduće generacije ipak spasiti ono dobro u svima nama, poručujući nam da svi treba da „podržavamo svoje drugare i ne budemo nasilni", „da se međusobno poštujemo i da budemo dobri jedni prema drugima".

Anketa je pokazala da naši tinejdžeri znaju da cene i prepoznaju kvalitete poput kulture, saosećajnosti i dobrote.

