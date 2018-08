Tri trika vrhunskih frizera: Probudite se svako jutro sa savršenom frizurom

Kako bi samo bilo idealno kada biste se svako jutro probudili sa frizurom, ispostavlja se da je to ipak moguće uz nekoliko trikova.

Prvo i osnovno pravilo koje morate odmah ispoštovati, jeste vrlo jednostavno, pamučnu jastučnicu zamenite svilenom ili satenskom, piše Elle.rs.

Čak i ako ste u krevet legli sa savršeno isfeniranom kosom, pamuk će tokom noći sve pokvariti, jer upija vlagu sa vaših vlasi i čini ih suvljim i krhkijim. Takođe, dovodi i do trenja, a time i do njihovog lomljenja i kidanja.

Ako vam je dosadilo da se svakog jutra budite sa kosom koju ne možete da ukrotite, niti namestite kako ste zamislili, takođe i ukoliko nemate vremena da se bavite frizurom, možda ćete sada konačno to da rešite, jer su neki od eksperata iz sveta kose i njenog stiliozovanja odlučili da vam priskoče u pomoć.

Žastin Marjan lični je frizer Kardašijan klana, a Mark Tounsend sarađuje sa svetskim modnim časopisima i za naslovnice sređuje brojne poznate dame. Njihovi saveti u prvu ruku će vas verovatno iznenaditi, baš kao i nas, jer su krajnje jednostavni.

Talasasta kosa

Ukoliko ste oduvek želeli da imate valovitu kosu poput Žizel Bundšen, rešenje koje imaju ovo dvoje poznatih stilista oduševiće vas, prvenstveno zbog svoje praktičnosti. Sve što je potrebno jeste da na sveže opranu i osušenu kosu pre spavanja nanesete malo pene, duž čitave dužine i potom upletete u čvrstu pletenicu.

Zavidan volumen

Kako sačuvati fantastičan volumen koju kosa ima nakon što je isfenirate kod frizera? Pitanje na koje svi želimo odgovor, a on je opet vrlo jednostavan. Naime, nije vam čak neophodan ni jedan on onih super fenova koji raspršuju topli vazduh u širokom dijapazonu, već klasična tri viklere koji se lepe. Uzmite one srednje veličine i uvijte kosu na sredini glave, poprskajte ih nekom od “light” verzija laka i to vrlo malo. Nakon spavanja ostatak kose očešljajte četkom za uvijanje, a potom skinite viklere.

Potpuno ravna kosa

Opranu i osušenu kosu izravnajte presom za kosu, a potom je zavežite i uvijte u saten. Vaša kosa ujutru će i dalje biti ravna i biće dovoljno da je tek malo popravite sa peglom.