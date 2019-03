Muškarci po horoskopu: Rak traži “drugu mamu”, Ovan ženu koja će biti u njegovoj senci

Biku je prilično bitno da njegova izabranica bude dobra u krevetu, a u nastavku saznajte šta drugi muškarci očekuju od žene.

Ovan

Njemu je važno da on ne mora da pravi prevelike kompromise. Dakle, potrebna mu je žena koja će se prilagođavati njemu i kojoj će on uvek biti na prvom mestu. On potvrdu svoje muškosti vidi u tome da je za nju uvek najlepši, najzgodniji, najpametniji i da je prvi u svemu. Radije će odabrati devojku sa manje iskustva, koja je imala manji broj emotivnih partnera. Potrebna mu je žena koja će u svakom trenutku imati dovoljno razumevanja za njegov temperament i pored koje će on moći da bude „glava kuće“. Ovnovi najviše vole mršavije devojke, crvenokose ili plavuše sa plavim ili zelenim očima.

Bik

Njemu je od velikog značaja da njegova izabranica bude dobra u krevetu, ali i u kuhinji. Moguće je da je kuhinja u stvari, ipak, presudna stavka. Potrebna mu je žena pored koje ima mir, pored koje može da uživa i da se opusti. Ne vole devojke koje previše pričaju ili dižu tenziju oko svake sitnice. On će odabrati neku hedonističku dušu sličnu sebi, sa kojom će moći da uživa u dobrom vinu i raznim specijalitetima. Ako se udate za Bika, večito ćete se prilagođavati njegovom isplaniranom i organizovanom životu. Oni vole sređene devojke koje dobro mirišu, našminkane, sa stilom i dobro garderobom. Ako imate koji kilogram viška, to im sigurno neće smetati – Bikovi vole da žene budu ženstvene i sa oblinama.

Blizanci

Ovo je znak koji prvenstveno traži zabavnu ženu koja ima smisla za humor. Njemu je potrebno da se pored svoje izabranice oseća poletno i može se reći svakako- mlađe od svojih godina. Ako ste spremni na život pun raznih promena i avantura, on je vaš idealan partner. Dosadne priče o obavezama i finansijama ga nimalo ne uzbuđuju. Potrebna mu je nasmejana žena, uvek puna optimizma i dečje naivnosti. Blizanci, kao i Ovnovi više vole devojke mršavije građe, ali nemaju neki određen tip devojke, s obzirom na to da vole da „šaraju“ i probali bi svašta.

Nastavak pročitajte na sledećoj strani….