Istočna Srbija i čuvena domaća višnja – nova neXt inspiracija

Istočna Srbija region je sa potpuno netaknutom prirodom i sjajnim potencijalima. Nezagađeno zemljište, voda i vazduh, privlače sve one koji cene kvalitetnu hranu, boravak u prirodi i uživanje u njenim blagodetima. Iako se često opredeljujemo za prekogranična putovanja očekujući spektakularnu avanturu, ne shvatamo da nam upravo naša zemlja nudi daleko više sadržaja i mogućnosti.

Planinarenje, splavarenje, skijanje, posmatranje ptica, speleologija, ali i poseta arheološkim nalazištima, srednjovekovnim manastirima i tvrđavama, opuštanje na jezeru ili reci, uživanje u gastronomskim specijalitetima, samo su deo onoga što Istočna Srbija može da ponudi svakom svom posetiocu.

Ne treba zaboraviti da je ovaj kraj iznedrio i velike ljude. Tako je Zaječar rodno mesto velikog državnika Nikole Pašića, dok nam je Negotin dao najčuvenijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca.

Ova oblast nadaleko je poznata po kvalitetnim sortama voća, pri čemu se posebno izdvajaju višnje. Na hiljade gustih krošnji ove voćke dremaju na obroncima Ozrena, Rtnja i Stare planine, čekajući da njihove sočne plodove vredne majke i bake pretoče u slatku fantaziju – kompote, kolače, pite ili džemove. Posvećenost i briga da svojim najmilijim stvore samo najbolje, inspirisao je i neXt da svojim ljubiteljima ponudi novu neXt višnju. Birajući samo najzrelije, najsočnije i najzdravije višnje, neXt je magiju, ljubav, marljivost i tradicionalnu recepturu naših baka pretočio u novi napitak koji će vas na trenutak vratiti u detinjstvo i pružiti vam neopisivi osećaj bezbrižnosti.

Kao što je Istočna Srbija inspirisala neXt, neka i novi ukus neXt višnje inspiriše tebe.