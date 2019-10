Šta otkriva vaš broj datuma rođenja

U numerologiji, broj datuma rođenja je zapravo zbir svih cifara – dana, meseca i godine.

Na primer:

Rođeni ste 26. 4. 1960.

2+6+4+1+9+6+0=28=2+8=10=1+0=1

Broj datuma rođenja je 1.

Ako je zbir 11 i 22, ne svodite ga dalje na jednu cifru. To su brojevi rođenja.

JEDAN

Borba za ostvarenje vaših ciljeva i namera nikad ne prestaje. Čim savladate jednu, druga se istog trenutka pojavljuje. Vrsta odluka koje donosite određuje rezultate.

Opšti smer je prema izražavanju unutrašnjeg ja i prema vašim organizacionim i liderskim sposobnostima. Važno je da se oslonite na svoje jedinstvene talente i veštine i uvek težite najboljim, najuspešnijim rezultatima.

DVA

Vaša želja je da živite unutar tesno povezane grupe ljudi. Vaša potreba za približavanjem i mešanjem s drugima, omogućava vam dobru saradnju, a to će vam u budućnosti doneti dobre prilike. Život nas uči kompromisu. Ponekad, neophodno je da drugima prepustite središnje mesto na pozornici, kako bi napredovali, dok vi ostajete iza kulisa. Pouzdajte se u one koji su kadri da vam daju neograničenu i bezuslovnu ljubav i potporu. Posedujete urođenu sposobnost preživljavanja u teškim i neprijatnim uslovima i izuzetno ste prilagodljivi.

Ne težite položaju ili poštovanju i generalno, iako vam nije do prestiža, dobićete ga kao rezultat svojih urođenih liderskih osobina. Skloni ste tome da budete uvučeni u situacije koje ohrabruju zavisnost i nemogućnost kontrolisanja sudbine i koje ne dopuštaju da budete sami sebi šef. Tada ste uskraćeni za mogućnost samostalnog razmišljanja i slobodnog delovanja.

TRI

Nude vam se brojne prilike za rad na različitim područjima, posebno umetnosti. Postoje mogućnosti za postizanje nivoa duhovne celovitosti i radosti. Opšti smer pokazuje ka slobodi, ozakonjenju različitih načina izražavanja i oslobađanju od uskog, ograničenog razmišljanja; postoji takođe i širenje horizonata i otvorenost kao rezultat razvoja svesnosti. Trebalo bi da izbegavate krajnje akcije, jer one ne odgovaraju vašoj ličnosti.

Takođe, preporučuje se vežbanje suzdržljivosti i neizazivanje sudbine. Preduzimanje pogrešnog koraka može odvesti u teškoće, a time i do gubitka samopouzdanja. Vredi biti organizovan, čak i kad je to u neskladu s vašom željom za spontanošću i delovanjem prema osećanjima. Ako nešto zahteva planiranje unapred, spisak ili dnevni raspored, učinite to! Izbegnite nepotrebnu zbrku koja bi mogla da smeta vašem razvoju. Struktura, organizacija, red i planiranje sprečiće dovođenje u teške situacije koje donose neželjene rezultate.

ČETIRI

Strahovit napor potreban je kako bi se postigli rezultati kojima se nadate. Usmerite se na detalje i radite temeljno, bez kompromisa. Naoružajte se velikom duhovnom snagom i duboko udahnite, jer je pred vama dugo tegljenje. Život od vas traži vežbanje samokontrole i obuzdavanje nagona.

Preporučljivo je usmeriti se na duhovno i unutrašnje ja, a ne na spoljašnje ponašanje i pravila pristojnosti. Duboko razmišljanje neophodno je i to je za vas prava stvar. Povremeno, vaš osećajni život završava neuspehom i razočaranjem. Jaki, stabilni mentalni temelji slabe negativne osećaje. Sposobni ste za nagodbu i vežbanje suzdržljivosti.

Krajnosti u ponašanju neće vas dovesti ni do kakvog razvoja i zbog toga vredi izbegavati krutost i dopustiti svojim mislima kretanje u raznim smerovima. Neka vas vodi intuicija, obratite pažnju na ono što srce ima da vam kaže. Pozitivan razvoj će se dogoditi ako izaberete put kompromisa i otvaranja drugim mišljenjima, novim idejama i originalnim načinima razmišljanja.

Izbegavajte da krivite druge, posebno kad ne postoje čvrsti dokazi za to. Ljudi nikad nisu sigurni u kom smeru život može da krene, pa su zbog toga u neprekidnom stanju prestrašenosti i brige. Sposobni ste da nosite teret i patite bez žaljenja ili otkrivanja koliko vam je teško. Vaša sposobnost suzdržavanja biće vam od koristi tokom života.

PET

Smer vašeg života ukazuje na iznenađenja, promene i nova iskustva. Želite da istražite, znate i isprobate što je moguće više. Vaši nagoni vas vuku prema posebnim i zanimljivim područjima. Nećete se odmoriti sve dok duboko ne zagrebete u suštinu stvari – istražujući, upoređujući i proučavajući njihove tajne. Za vas je važno da učite i razvijate se i to često radite na štetu drugih važnih poduhvata. Kao što je mudri kralj Salamon rekao:

– Život i smrt u rukama su jezika.

Budite oprezni s nijansama i suptilnošću, naglasite ono što mora biti izraženo i umanjite što je rušilačko. Ako izaberete da iskoristite beskrajne mogućnosti koje su vam na raspolaganju, najpre razmislite i pažljivo planirajte, kako ne biste delovali nagonski. U vašem slučaju, sloboda delovanja paralelna je slobodi mišljenja.

Naučite da kontrolišete svoja htenja i želje, nastojeći da vas ne pometu osećaji i trenutni nagoni. Jako želite da sledite svoje trenutne želje i odmah da postignete užitak. Nemojte im popuštati. Borba protiv njih vodi ka jasnoći uma i mogućnosti njihove kontrole. Međutim, obratite pažnju na svoje želje, svesni njihovog fizičkog manifestovanja i onoga što vam govore.

Odnosi sa suprotnim polom važni su i pomoći će vam da upoznate unutrašnjeg sebe. Suočavanje s novim situacijama i ljudima suprotnog pola uzdiže osećaje koji ponekad nisu bili izraženi i stvara prilike za iskušavanje novih i zanimljivih iskustava. Ne odbijajte te prilike, čak i kad vam se na početku učine previše riskantnim, navodi Atma.hr.

ŠEST

Ovaj broj ukazuje na odgovornost. Kod vas je na prvom mestu pomaganje drugima. Naučite da kontrolišete situaciju. Svaka akcija koju preduzmete tokom života, treba da bude učinjena u duhu ljubavi i sa željom za davanjem. Vaša sposobnost saosećanja i poistovećivanja s drugima je blagotvorna i služi vašim ciljevima. To daje beskrajne mogućnosti preuzimanja zadataka i njihovog izvršavanja. Vaša sposobnost suočavanja s budućnošću bez straha, daje obnovljenu snagu.

Zahvaljujući svom odličnom jeziku i verbalnom umeću, dobar ste pregovarač i veliki govornik. Želja da pomažete i budete dobar slušalac onih u nevolji, rezultat je vaše sposobnosti voljenja. Motivisani ste ambicijom i željom za postignućima. Nikad se ne odmarate pre no što je zadatak obavljen potpuno, do poslednjeg detalja. Posedujete široku viziju i sposobni ste za saradnju s onima koji vas okružuju. Vaš uspeh je rezultat iskrene želje da sarađujete i pomažete.

SEDAM

Imate jedinstven pogled na život. Gledajte sa druge strane fizičkog sveta na put kojim morate ići. Duhovnost tvori integralni deo vašeg života. Morate što je više moguće težiti duhovnom životu, provodeći vreme u dubokom razmišljanju o tome šta je duša i šta je Bog.

Težite tome da se istaknete i specijalizujete na nekom određenom području. Morate biti vrlo jaki na emocionalnom nivou i znati da prihvatite kritiku. Za vas je važno da budete u vezi sa okruženjem, da osećate istinski ritam života oko sebe i ponašate se kao sastavni deo društva.

OSAM

Postoji ispunjenje vaših želja, namera, htenja i težnji. Imate moć kojom uzrokujete da se stvari događaju. Postavljate se u položaj autoriteta, višeg položaja i uspeha, ali ste skloni tome da zanemarite činjenicu da vaša nemilosrdna trka za postizanjem ciljeva može da smeta onima oko vas. Nastojte da izbegavate upotrebu sile što je više moguće i zauzmite umereni položaj, kad god je to moguće. Agresivnost vas neće nikuda odvesti. Izbegavajte nasilne situacije. Budite zahtevni u odgovarajućoj meri.

Novac vam je najvažniji. Voljni ste teško da radite i na različitim stvarima, jednako kao i da činite nemoguće, kako biste sakupili koliko god je moguće novca. Posedovanje velikog bogatstva smatrate sredstvom postizanja svih životnih ciljeva, od materijalnih stvari do drugih životnih aspekata u kojima novac ima ulogu, kao što je mogućnost zadržavanja moćnih položaja autoriteta, kontrole i poštovanja.

Međutim, postoje takođe i oni koji novac, iako im je važan, ne smatraju svojim najvećim postignućem. Ako ste među tim pojedincima, biće vam mnogo značajnije da ste društveno prihvaćeni kao osoba visokog položaja, da se prema vama odnose s poštovanjem, da imate autoritet. Novac je puko sredstvo za dostizanje ovih ciljeva ili prednost koja ide s velikim ugledom.

Neki ljudi broja 8 smatraju novac jednako važnim kao i druge stvari u životu. Ako je vaše gledište takvo, uvek ćete se nalaziti negde u sredini, niti jako uticajni, niti s visokim položajem, niti bogati.

Suđeno vam je da se suočavate s teškim situacijama koje povremeno uključuju pravu borbu. Njihova namera je da pomognu vaš razvoj, učenje lekcija i traganje za ravnotežom između fizičkog i duhovnog.

Količina napora odrediće veličinu životnog uspeha. Veliki napori doneće plodove i odlučnost i upornost će se na kraju isplatiti.

Apsolutna istina važna je stvar u vašem životu. Ako sledite put osvetljen istinom i ne poričete je, naučićete da budete čestiti prema sebi i prema okruženju i sigurno ćete uživati pozitivne rezultate. Vaše veštine su odlična tačka početka i morate da naučite kako da ih iskoristite na najpozitivniji mogući način.

Odgovara vam spajanje materijalnog i duhovnog. Morate da iskoristite prednosti znanja i iskustva koje akumulirate tokom života, kako biste ih pravilno upotrebili.

DEVET

Ovaj broj ukazuje na ostvarenje ideala. Vaša uverenja i ideali vam daju širok pogled na život. Ne usmeravate se na detalje na mikro nivou, već stvari radije sagledavate na makro planu. Vaša sposobnost razlikovanja žita od kukolja omogućava vam da imate sveobuhvatan pogled na život. Niste ograničeni niti uhvaćeni u standardne kalupe. Sposobni ste da razvijete stvaralačko i originalno mišljenje i zbog toga pridonesete ljudskom razvoju.

Vaša moć se ogleda u svakom aspektu vašeg bića. Ona govori o duhovnom uzdignuću, razumnom i odgovornom govoru, kao i o hrabrosti. Postoji opasnost od potiskivanja ovih energija u telo, jer bi mogle nekontrolisano da provale. Najvažnije je te energije korisno upotrebiti i naučiti da ih kontrolišete.

Vaše mogućnosti su beskrajne. Bilo bi mudro da se usmerite na potrebe svog neposrednog okruženja, a onda postupno širite krugove, sve dok čitavo čovečanstvo ne obuhvatite svojim pozitivnim energijama.

JEDANAEST

Posedujete osobine broja 2, ali uvećane. Ovo je broj vizije. Osećaji odgovornosti i apsolutne kontrole života uživaju najvišu prednost. Težnja za uspehom je važna, ali su ideali još važniji. Tražite kako da pomognete drugima i sva su sredstva opravdana za ostvarenje tako uzvišene namere. Negovanost, uglađenost i pompeznost skloni su da rade protiv vas, držite se načela poniznosti i unutrašnjeg integriteta.

Vaša najveća preokupacija je poboljšanje sveta. Tražite najbolji način na koji ćete se davati i nadahnuće onima koji vas okružuju. Međutim, zarobljeni ste neprekidnom potrebom za primanje pozitivne povratne sprege i tapšanja po ramenu. Ako toj potrebi dopustite da vas kontroliše, konačno nećete biti sposobni da ostvarite svoje uzvišene ciljeve, čije ispunjenje čini bit vašeg života. Samokontrola je najvažnija na celom putu. A na njemu vas prati stalna potreba za potpunim kontrolisanjem života.

DVADESET DVA

Vaši odmereni, razumni, odgovorni i ponekad čak neužurbani koraci nagoveštavaju divne rezultate. Sva vaša sredstva su usmerena ka uzvišenom cilju, pomaganju drugima i pokazivanju zanimanja za njihovu dobrobit. Istovremeno, nesposobni ste da ostanete čvrsto uzemljeni u stvarnost. To može da se ogleda u sklonosti da potonete u slatku, nemoguću opsenu i stvaranje sveta mašte. Oslobađanje od spoljašnjih uticaja i usmerenost na najvažnije aspekte, dopustiće jaku, rasprostranjenu akciju. Posedujete karakterne osobine koje vam uvek omogućavaju da ostanete na vrhu piramide.

Vi određujete pravila igre: kako upravljati stvarima i dosegnuti zajedničke ciljeve. Vaša jedinstvenost leži u sposobnosti da takve stvari radite na širokoj osnovi. Liderske osobine koje posedujete mogu oboriti s nogu brojne slušaoce, a vaši govornički talenti su visoko razvijeni. Lako utičete na ljude, kao da su kit u vašim rukama, pa vas slede bez oklevanja. Temeljni ste i odgovorni i možete neograničeno da utičete na društvo, a odatle i na čovečanstvo u celini.