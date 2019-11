Saznajte kakva vas sudbina očekuje: Numerološka prognoza za novembar 2019. godine

Svaka vrsta numerološke prognoze se odnosi na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja. Na primer, ako ste rođeni 25.8.1976. sabiranjem 2 + 5 + 8 = 15 i svođenjem na jedan broj 1 + 5 = 6 dobijate prvi, bioritamski broj, koji podleže promenama iz dana u dan, iz meseca u mesec, piše conopljanews.net.

AKO JE VAŠ BIORITAMSKI BROJ

JEDINICA

U ovom mesecu morate da malo usporite u svemu. Ne smete da se nervirate, potrebno je da imate strpljenja i za one sa kojima inače teško nalazite zajednički jezik ako vam je to u interesu jer postoji mogućnost da sami sebi napravite medveđu uslugu tražeći pravdu na pogrešnom mestu. Prema pretposavljenim nemojte biti arogantni i nemojte isticati svoju sposobnost, mudrost i inventivnost, to će ih iritirati. Problemi koji se odnose na dom i porodicu izbijaju u prvi plan i vi ćete ih verovatno rešavati uz dosta lakoće, posebno ako se oslonite na savete starijih žena iz familije. Tokom ovog meseca možete poželeti da rešite stambeno pitanje ili kupite neku nekretninu, pozabavite se renoviranjem stambenog ili poslovnog prostora.

DVOJKA

Ako želite a postignete cilj morate da imate dosta nerava a to je ono što će vam nedostajati. Skloni ste promenama raspoloženja, naročito pod uticajem jedne Trojke ili neke Jedinice. Sa neparnim brojevima nećete moći baš da sačuvate novac za nešto što ste planirali da kupite, moguće je da ćete rešiti da ga potrošite na neko putovanje. Čuvajte se provokacije jedne Petice, nemojte se na ljutiti bez potrebe na one koji će vas podsticati da budete uporni u ostvarenju svojih planova. Stalni partner može biti s razlogom ljubomoran i verovatno nema mnogo poverenja u vas jer ste skloni koketiranju. Isti je slučaj i sa nekim ko bi želeo da vam priđe. Zbunjujete ljude čestim promenama raspoloženja i ako ste žena, delujete fatalno i u stanju ste da zavedete koga želite, a ako ste muškarac, možete biti skloni paralelnim vezama.

TROJKA

Predstanici vašeg znaka uglavnom spadaju u vesele i nepouzdane ali sada ćete morati da pokažete i dokažete, verovatno kako kolegama tako i porodici koliko mogu da se na vas oslone. Možda ćete povremeno biti skloni panici ili će vam se čini da vas mnogi kritikuju bez razloga, vaša preosetljivost biće izrazito naglašena ali ćete biti spremni i da u mnogim situacijama odreagujete mnogo staloženije nego što biste o inače učinili. Previše obaveza može vas učiniti nervoznim i ne bi trebalo da se izlažete ni preteranim fizičkim ni psihičkim naporima. Ljubavni problemi mogu izbiti u prvi plan. Možete biti zaljubljeni u nekoga ko će biti nešto uzdržaniji ili neće biti spreman da otvoreno priča o svoji osećanjima ali u igri će biti još neko ko će biti veoma uporan da osvoji vaše poverenje. Moguća je romansa sa nekim drugom Trojkom, Šesticom ili Devetkom.

ČETVORKA

Ovo je mesec u kome će mnogima biti lako da vas isprovociraju. Nešto na šta ste dugo čekali, neka situcija koja će iskrsnuti krajnje neočekivano može biti povod da umesto da je iskoristite na najbolji mogući način, budete pomalo gnevni što drugi kontrolišu događaje a ne vi. Poslovni partneri, mogu izgledati nepouzdani ili vam se može učiniti da je saradnicima sve preče od poštovanja rokova što može biti povod za stres. Mogući su vanredni troškovi ali i iznenadna ponuda za posao u koji bi treabalo da uložite svo novac i vi ćete se dvoumiti. Ako budete u kontaktu sa Jedinicama ili Devetkama ili osobama koje rade za velike strane firme, moguć je odlazak na put i mnogo interesantnih susreta. Ljubavni život bi mogao biti uzbudljiv zbog iznenadnog susreta koji će vas u potpunosti izbaciti iz ravnoteže.