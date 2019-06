Putnička dijareja: Kako je sprečiti?

Leto je stiglo! Cele godine ste maštali, iščekivali i planirali taj toliko željeni letnji odmor.

Gotovo je sa poslom i redovnim obavezama, pakujete se i krećete na put. Kako dočekati, plažu, pesak, sunce koje vam miluje kožu, miris borove šume i tirkizno more koje se odbija o stene… ?

Taj idlilični prizor iz vaše mašte može pokvariti jedino činjenica da umirujući zvuk talasa zapravo postaje grmljavina iz vašeg stomaka. Drugim rečima, od odmora nema ništa, jer zadesila vas je najveća pošast svakog letovanja – putnička dijareja!

Šta je uopšte putnička dijareja?

Pored bolesti vožnje, putnička dijareja je najčešće oboljenje turista. Nastaje zbog činjenice da lokalna hrana i voda mogu sadržati dopuštene količine mikroorganizama uobičajenih za to područje na koje je lokalno stanovništvo otporno, ali turistima mogu stvarati velike probleme. Infekciju uglavnom izazivaju bakterije Echerihija coli, Shigella i Salmonela. Putnička dijareja se upravo iz ovih razloga, javlja kod 20-50% putnika, bez obzira na to da li odlaze na planinu, more, u selo ili banju.

Putničku dijareju karakterišu učestale tečne stolice praćene mučninom, povraćanjem, grčevima u stomaku, temperaturom, a ponekad i prisustvom krvi u stolici.

Da veći deo vremena ne biste proveli u toaletu umesto na plaži, jako je važno da probiotici budu neizostavni deo putne apoteke za sve letnje destinacije. Oni su značajni u prevenciji nastanka proliva nastalih zbog promene sredine, ali je najvažnije koji probiotik uzimate.

Bulardi je jedini probiotski preparat koji ima kliničke dokaze da doprinosi smanjenju rizika od nastanka stomačnih tegoba tokom putovanja. Bulardi je proizveden posebnom flow-pack tehnologijom, koja svaku kapsulu u pakovanju dodatno štiti od visokih temperature, svetla i vlage, što garantuje bezbednost, efiksnost i stabilnost prearata. Zato Bulardi možete poneti sa sobom i na plažu! Farmaceuti u našim apotekama daće Vam koristan savet kako upotrebiti Bulardi kod Vas ili Vašeg deteta, a uputiće Vas i kako da se najbolje pripremite za putovanje kako bi Vaš odmor protekao opušteno i bez zdravstvenih tegoba. Naime, za prijatno putovanje i mirno letovanje treba uzimati Bulardi nedelju dana pre puta, sve vreme trajanja putovanja i još 5-6 dana po povratku kući, da bi se crevna flora u potpunosti regenerisala.

Ako Bulardi niste uzimali preventivno, pa se stomačne tegobe ipak jave, treba odmah početi sa rehidracijom (dodatkom tečnosti i rehidratacionih rastvora) kako bi nadoknadili izgubljene elektrolite. Sa primenom Bulardija treba početi već prvog dana proliva u dozi od 1-2 kapsule/kesice dnevno.

Takođe, tokom trajanja dijareje preporučuje se nešto laganija hrana koja podrazumeva bistre supe, tost, bareni krompir, pirinač i barene jabuke. Lekovite biljke kamilica, nana i majčina dušica deluju umirujuće i pomažu u slučaju grčeva koji često prate dijareju.

U većini slučajeva simptomi prolaze nakon jednog do pet dana, ali nekada mogu trajati i do dve nedelje. Posebno su pod rizikom osobe koje imaju poremećaj imunog sistema, osobe sa dijabetesom, trudnice, odojčad i mala deca koja brže dolaze u stanje dehidratacije od odraslih, pa posebnu pažnju treba obratiti na njih. Svi oni potpuno bezbedno mogu uzimati Bulardi, u kapsulama ili kesicama.

Podrazumeva se i da se sve vreme trajanja putovanja treba pridržavati odgovarajućeg higijenskog režima: redovno prati ruke, piti samo flaširanu vodu, jesti oljušteno voće. Hrana koju treba izbegavati su nekuvano meso, sirovo povrće i morski plodovi. Mlečni proizvodi i voda iz česme su takođe hrana visokog rizika. U restoranima je preporučljivo jesti samo kuvanu hranu.