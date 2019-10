Pet pravila Helen Miren za srećniji život: Nemojte dozvoliti da vas požuruju sa udajom

Slavna dobitnica Oskara Helen Miren nepresušni je izvor mudrih misli i citata. U mnogim prilikama Helen je podelila svoje životne principe, ali njeno obraćanje studentkinjama Univerziteta Tulejn u Luizijani opisuje se kao naročito inspirativno.

Nemojte dozvoliti da vas požuruju sa udajom

Miren se udala za svog dugogodišnjeg partnera tek u 52. godini.

– Uvek dajte svom partneru dovoljno slobode i uvek ga podržavajte u svim njegovim ambicijama – rekla je je Helen i dodala:

– Iako sam se udala za Tejlora veoma kasno, naš brak odlično funkcioniše.

Prema svim ljudima se ponašajte ljudski

– Svaka osoba ima pravo na jednako poštovanje i uvažavanje, kao i na vašu velikodušnost. To važi za one koji su iznad vas kao i na one koji su, po položaju, ispod vas. Svako treba da bude posmatran kao ljudsko biće, a statusni simboli ne smeju na to da utiču. Posebno se mora brinuti o statusu žena, jer u bilo kojoj zemlji da sam bila, svuda je poštovanje prema ženama činilo boljim život za sve ljude – navodi Helen.

Ignorišite sve koji vas osuđuju zbog izgleda

– To se naročito odnosi na anonimuse koji vas kritikuju na društvenim mrežama. A ako ste baš vi ta osoba koja kritikuje druge na društvenim mrežama, prestanite. Idite da radite nešto drugo – naglašava poznata glumica.

Ne bojte se straha!

– Pogledajte strah pravo u tu njegovu ružnu facu i krenite napred, a kad prođete pored njega, okrenite se i brzo ga šutnite u zadnjicu – kaže Miren.

Nemojte previše komplikovati stvari

Kako kaže slavna dama Helen, da bismo živeli srećnim životom, treba da nam sve u životu bude jednostavno.

Pre mnogo godina, Helen je istetovirala jednu reč na jeziku starih Maja. Ona se može prevesti na sledeći način:

– Ti si moje drugo ja. Mi smo jedno. Ja sam tvoje drugo ja.

Stare Maje imale su, dakle, ekvivalent biblijskoj zapovesti “voli bližnjega svoga kao samoga sebe”.

– I zato, ako sam ja ti, imam i odgovornost za tebe. A a ko si ti ja, ti imaš odgovornost za mene. Jednostavno, svi smo mi u ovom životu zajedno – objašnjava Miren, prenosi lepaisrećna.rs.