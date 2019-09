Ovi ljudi su uvek u centru pažnje! Da li ste i vi među njima?

Njima to jednostavno ide od ruke…



Ovan

Niko nije toliko samouveren kao Ovan i stoga ne čudi da su ljudi rođeni u ovom znaku uvek najzabavniji u prostoriji. Lako je prepoznati Ovna, jer ne možete a da ne primetite njihovu samouverenost koja se izdvaja u gomili ljudi. Oni ne pokušavaju po svaku cenu da privuku pažnju, ali znaju da sva pažnja pripada njima. Vole kada im se ljudi dive i žele da budu kao oni.

Blizanci

Blizanci su veoma društveni. Njihov život je uzbudljiv i stalno ispunjen sa puno zabave i prijatelja. Ako čujete nekoga ko govori o ludoj priči koja se desile tokom vikenda, znajte da je u pitanju Blizanac. Blizanci često znaju kako da steknu nove prijatelje, čak i dok stoje u redu za toalet u prepunom noćnom klubu. Iako su članovi ovog znaka uvek u centru pažnje, to im nije dovoljno i uvek su u potrazi za novim razgovorom kojim mogu da ponude mnogo više.

Lav

Lavovi su dominantni da jednostavno ne možete da ih ignorišete. Oni su takođe veoma dramatični. Šta to znači? To znači da ako ne posvećujete punu pažnju Lavu, nateraće vas da to uradite po svaku cenu! Oni su čak spremni da se „glupiraju“ u društvu i u javnosti kako bi privukli pažnju.



Škorpija

U zavisnosti od vašeg odnosa sa Škorpijom, oni imaju tendenciju da budu veoma uporni i agresivni. Oni ne pokušavaju po svaku cenu da ostave utisak, ali ako zaista žele, znaju kako da privuku pažnju svih u prostoriji. Imajte na umu da nećete moći da ignorišete Škorpiju. Oni će uvek ostati u vašim milsima i glavi, čak i ako niste svesni toga. Članovi ovog znaka znaju da, iako ne zahtevaju pažnju, ostavljaju jak uticaj na ljude, piše Ženski magazin.

Strelac

Strelčevi imaju veoma uzbudljiv život, pa nije ni čudo što ljudi uvek pričaju o njima. Oni su veoma ekstravertni i zbog toga su često u centru pažnje. Svako želi da bude prijatelj sa njima. Članovi ovog znaka znaju šta znači biti u centru pažnje i koriste to da zadrže svoju reputaciju popularne i zabavne osobe koju svi obožavaju.