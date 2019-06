Najtačniji horoskop na svetu ima 36 znakova – koji je vaš?

Hiljadama godina pre nego što se razvila astrologija koju danas koristimo, stari Egipćani su verovali da zvezde utiču na čovekovu sudbinu. Pronađeni su zapisi koji pokazuju da su Egipćani delili vreme na dekade, razdoblja od deset dana, a svakim razdobljem je vladao neki duh. Tih duhova je 36 i svaki predstavlja jednu dekadu unutar meseca kakav danas poznajemo u našem kalendaru.

Prema egipatskom verovanju, duše duhova su okultne. One prenose svoje vibracije na ljude rođene za vreme njihove vladavine. Kako bi smirili duhove i osigurali njihovu zaštitu, Egipćani su ih uključivali u razne magijske i religijske obrede, a vi ovde treba da pronađete datum rođenja koji vas zanima i proverite da li su stari Egipćani dobro procenili duhove i ljude. Pronađite vaš datum i ko vlada tom dekadom (razdoblja su od 10 dana počevši od 21. marta).

Duh Asikan 21.3. – 30.3.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi imaju naglašenu ličnost. Pažljivo grade sopstveni izraz, pa ne žale ni trud ni vreme u izgradnju i doterivanje svog stila. Užasava ih prosečnosti. Čak i kad se upoređuju s drugima, žele da budu u društvu najboljih. Nemaju smisla ni strpljenja za misterioznost, zahtevaju čiste i jasne situacije, istinu i samo istinu, čak i onda kad je ona usmerena na njih same. Često se čini kao da ovi ljudi znaju šta žele, ali to je samo privid: oni to tek treba da saznaju. U međuvremenu sanjare otvorenih očiju i uvek u svemu primećuju prvo vrline, a tek onda mane. Možda i zato što njihova sanjarska priroda želi da vidi svet boljim nego što zapravo jeste.

Duh Zenaker 31.3. – 9.4.

Oni iz života crpe sva blaga koja im nudi. Iako se čine egoističnim, dobro je znati da oni ništa ne dobijaju besplatno. Svesni su da nisu rođeni pod srećnom zvezdom i savršeno dobro znaju da moraju sami da se bore za sve što žele. Zbog toga je njihov sistem vrednosti vrlo jednostavan – plati pa nosi! Budući da imaju toliko samopouzdanja, logično je da su plemeniti i velikodušni. S obzirom da su smireno autoritativni i poseduju izvrsnu koncentraciju, obično dođu do visokih položaja. A kako su njihovi pogledi na život realni, ti ljudi daju odlične savete. U emocionalnom životu često se razočaraju, jer prema svojim partnerima imaju visoke kriterije i očekuju od njih nemoguće.

Duh Azentaher 10.4. – 20.4.

Pripadnici dekade vladavine duha Azentahera ključ svog raja drže u poznanstvu sa drugim ljudima. Zbog toga će se uvek naći u samom središtu svakog važnijeg događaja. Svesni da ništa ne mogu da postignu sami, mnogo energije ulažu u stvaranje i održavanje različitih veza i poznanstava. Doduše, mnogi poznanici im nisu sasvim po volji, ali šta se tu može! U ovome svetu, ovakvom kakav je, treba praviti i kompromise. Postupaju blago, osećajno i produhovljeno, a njihovo sjajno obrazovanje otvara im sva vrata, pa nema nikakve potrebe da bilo šta pokušavaju da postignu silom. Dobri su prijatelji, puni razumevanja prema drugima. Izbegavaju brak bojeći se odgovornosti prema deci, ali sposobni su dugo ostati u jednoj vezi.

Duh Azikat 21.4. – 30.4.

Vladavina duha Azikata ljudima rođenim u ovom razdoblju daje znatiželju i energiju s jedne, a emotivnost i nepokretnost s druge strane. Zbog toga su uvek u sukobu sami sa sobom i svojom podvojenom prirodom. Imaju mnogo želja, ali za većinu se ni ne usuđuju da pokušaju da ostvare, iz straha da nisu dorasli situaciji. Ipak, kada im je do nečega izuzetno stalo, spremni su da ulože sve svoje znanje i sposobnosti da bi u tome i uspeli. Dobri su u poslovima u kojima mogu dokazati svoje intelektualne domete. Očekuju da se poštuje njihov autoritet. Emocije su im duboke i graniče se sa melanholijom. Nisu druželjubivi i sklapaju površna prijateljstva, ali partneru i deci su odani.

Duh Viroazo 1.5. – 10.5.

Dekada duha Viroaza rađa ljude okrenute tradicionalnim vrednostima. Oni žive poštujući strogo utvrđen red i poredak. Budući da žele delovati prilagodljivo, spremni su da slušaju svakog, iako unapred znaju da to neće promeniti njihovo mišljenje. Iako imaju velike mogućnosti, previše su inertni da bi ih u potpunosti iskoristili. Teško steču imovinu, ali vredno rade kako bi osigurali dobar život svojoj porodici. Konformisti su i vole prednosti porodičnog života, zbog čega rano ulaze u brak. Prema deci su puni raznovrsnih zahteva, očekujući od njih da ostvare njihove vlastite neispunjene snove. Prema partneru su posesivni i ljubomorni, stalno žive u strahu da će biti izdani i ostavljeni.

Duh Aharp 11.5. – 20.5.

Oni su osetljivi na dostojanstvo i moral. Najvažnije od svega im je da drugi imaju lepo mišljenje o njima, zbog čega nikada ne ulaze u kompromitujuće situacije. U svakom slučaju – ne javno. Njihov tajni život druga je priča. Zato stalno žive u strahu da će ih neko izdati, otkriti i osramotiti. Praktični su i nisu sentimentalni, pa znaju savršeno da organizuju život. Ne tolerišu glupost i drskost. U sukobima će tvrdoglavo braniti svoje mišljenje, čak i kada nisu u pravu. Za njih pravda ima samo jednu stranu, a to je – sopstveni interes. U brak ulaze iz praktičnih razloga, više vođeni razumom nego emocijama.

Duh Tezogar 21.5. – 31.5.

Pripadnici dekade duha Tezogara sanjaju o slavi. Retko se mogu zadovoljiti prosekom, zbog čega teže isticanju na određenim područjima. Budući da za nešto tako zaista imaju mnogo potencijala, njihova očekivanja nisu nerealna – problemi nastaju kad shvate da za to treba odvojiti podosta vremena i strpljenja. Pritom nije reč o tome da su lenji, već su previše nestalni, brzopleti i nesposobni da se koncentrišu na jednu ideju. Zato se u životu ponašaju poput vrabaca: skakuću amo-tamo i od svega kljucnu po malo. U svojim postupcima ponekad su vođeni koristoljubljem, pa mogu provoditi vreme s bilo kime ako smatraju da će od njega imati neke koristi. Obično nisu previše verni partneru.

Duh Varazua 1.6. – 10.6.

Sebe smatraju najboljim i najsposobnijim. Nisu previše samokritični i nikada se neće ozbiljno zapitati da li su zaista u pravu. Kada su sami, osećaju se prilično dobro, a od ostalih očekuju da im se prilagode ili da nestanu. Preterano su uvredljivi i skloni sukobima. Nervozni su i nestrpljivi, uvek nekud žure i sve žele da naprave odjednom. Lako se razljute. Uprkos tome, rado se žrtvuju za svoju porodicu i voljenu osobu, a preuzimanje najtežih zadataka na svoja leđa smatraju svojom dužnošću. Dobar su oslonac u nevolji i nisu lažni moralisti.

Duh Tepizatozoa 11.6. – 21.6.

Dekada duha Tepizatozoe stvara strastvene buntovnike koji su večno u potrazi za nekom zamišljenom pravdom. To su ponosni borci egoistične prirode koji traže da im se ugađa i podilazi. Imperativ njihovog postojanja predstavlja to da budu u pravu, bilo gde i u odnosu na bilo koga. Mogu da se slože jedino s ljudima koji misle isto kao i oni, a budući da je takvih malo, najbolje se slažu sami sa sobom. Kad nisu svesni svojih mana, mogu loše uticati na okolinu. U poslu mogu dobro iskoristiti tuđe slabosti. U ljubavi su ponekad prevrtljivi, ali su u društvu harizmatični, vole neobavezna druženja i uvek su spremni na dobar provod.

Duh Sotis 22.6. – 1.7.

Najvažnije stvari u životu su im prijatelji, druženje i razbibriga. Oni su spontani, ugodni i ljubazni, uživaju u dobroj zabavi, obožavaju modu i uvek će se naći tamo gde se nešto događa. Izbegavaju obaveze, pa će da urade samo ono što se mora. Ipak, kada pronađu nešto što ih zaista zanima, sposobni su da marljivo rade i postignu zavidne rezultate spajajući lepo sa korisnim. U životu ih prati sreća pa, ne radeći mnogo, lako dolaze do novca. Tvdoglavi su kada ih neko kritikuje. Kod partnera cene stil i inteligenciju. Odani su prijateljima i porodici. Kad treba, izuzetno su hrabri.