Istraživanje DIRECT MEDIA United Solutions i IPSOS Strategic Marketinga: Za mlade u Srbiji sreća nije u materijalnom bogatstvu

Čak 84% današnjih tinejdžera ne smatra da je novac merilo uspeha i više ceni ugled i čast nego novac, a 93% je zadovoljno svojim izgledom i lišeno bilo kakve želje za popularnim estetskim korekcijama.

Ovo su samo neki od rezultata istraživanja o generaciji rođenoj između 2000. i 2013. godine, koje su zajedno sproveli DIRECT MEDIA United Solutions i IPSOS Strategic Marketing. Zaključci studije o mladima predstavljeni su na panel diskusiji u beogradskom Dorćol Placu.

– Zanimalo nas je, pre svega, koliko se generacija Z ili kako smo je nazvali nakon što smo je bolje upoznali – Lajk generacija, razlikuje od prethodnih i da li je spremna da se uhvati u koštac sa svim što budućnost nosi. Iz iskustva znamo da generacije nasleđuju vrednosti i uverenja prethodnih, ali i da imaju svoje specifičnosti, što je pokazalo i ovo istraživanje, izjavila je Ljubica Vukčević, direktorka Research & Insight sektora u DIRECT MEDIA United Solutions.

Istraživanje je pokazalo da 77% pripadnika ove generacije životnog partnera ne bi biralo na osnovu materijalnog stanja. Preko 90% njih se ne slaže da ljubav ne uspeva gde vladaju nemaština i siromaštvo. Isto tako, smatraju da ljudi različitih materijalnih okolnosti mogu biti iskreni prijatelji, da siromašni nisu automatski nesrećniji od bogatih.

– Svakako da ne možemo generalizovati celu jednu generaciju, ali možemo, a to i jeste bila naša najveća ambicija, da uzdrmamo neke, veoma rasprostranjene predrasude i stereotipe o sadašnjim tinejdžerima, koje smo mi zajedno vrlo često skloni da olako prihvatamo i šerujemo, izjavio je Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u IPSOS Strategic Marketing.

Još jedan zanimljiv podatak iz istraživanja je da 61% ispitanika podržava ideju ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, a više od dve trećine anketiranih mladića ove uzrasne dobi iskazalo je spremnost da se odazove potencijalnoj vojnoj obavezi. Kada je u pitanju fizički izgled, iako skoro jednoglasni u pogledu zadovoljstva sopstvenim izgledom, mladi Lajk generacije su podeljeni kada je u pitanju procena njegove važnosti za srećan život pojedinca.

Čak 48% pripadnika Lajk generacije idole i životne uzore nalazi među članovima porodice, a zatim u svom nesporednom okruženju, dok svaki treći pripadnik ove generacije ne navodi nijednu jedinu osobu kao svog idola ili uzor, pokazalo je istraživanje.

Od istorijskih ličnosti, najviše njih navodi Nikolu Teslu kao uzora, a na listi su se našli i car Dušan i knez Lazar, dok od poznatih savremenika kojima se dive nabrajaju Novaka Đokovića, Ronalda, Baku Prase, Ilona Maska, Miloša Bikovića, Svetlanu Ražnatović Cecu i Arianu Grande.

Profesor na Filozofskom falultetu Aleksandar Baucal skrenuo je pažnju na činjenicu da upravo to što se današnji tinejdžeri “ne obavezuju na jednu priču” može biti i dobra priprema za život kakav će oni voditi tokom narednih decenija.

– Ono što je velika razlika ove generacije mladih u odnosu na prethodnu, jeste to da su oni kreatori sadržaja. Oni participiraju u jednoj opštoj kreativnoj industriji, tako se multiplikuju ideje i to u krajnjoj liniji može biti pozitivno za društvo, rekao je Baucal i podsetio na pojedine procene da će svaki čovek u budućnosti tokom života promeniti 14 profesija, a da su danas među najtraženijim zanimanjima upravo ona koja do pre 10 godina nisu ni postojala.

Direktorka i osnivač Balkan Tube Festa Mirjana Vladisavljević ukazala je na pozitivne, ali i negativne strane u zajednici jutjubera, rekavši da uvek postoji “vođa” koji kada kaže da nešto ‘valja’ ili ‘ne valja hiljade klinaca to slede“.

–U Srbiji danas postoji preko 150 jutjubera koji imaju više od 100 hiljada subskrajbera, kao i 300 hiljada jutjubera sa do 50 hiljada pratilaca, a njihov motiv da uđu u ovaj biznis uglavnom je novac, ali i slava i popularnost. Među tim klincima ima mnogo šarmantne i talentovane dece koja žele da ih i stariji saslušaju, rekla je Mirjana i pozvala na veći dijalog sa ovom ciljnom grupom.

Đorđe Trbović CEO IDJWorld, najveće digitalne muzičke platforme u regiji, osvrnuo se na muzički ukus današnjih tinejdžera rekavši da je današnja muzika čudna starijim generacijama, isto onoliko koliko prethodnim starijim generacijama nekada bila neobična pojava električne gitare.

–Ne postoji bitnija razlika između poruka koje su se podsvesno ili direktno slale kroz muziku pre dvadeset godina i danas. Slažem se da se danas u pesmama mnogo priča o stvarima koje mladi ne bi trebalo da slede, ali isto tako mislim da su na taj način mladi izloženiji i mogu da prepoznaju šta je ono negativno što u svom životu neće primeniti, kaže Trbović.

Glavni urednik NOIZZ Galeb Nikačević izjavio je da je ključna razlika u generacijama u načinu konzumiranja kulture.

– Danas kada je sve dostupno, postoji odsustvo vremena, truda i angažovanja u konzumaciji kulture. To je dovelo do radikalne promene u sistemu vrednosti. Nekada su bendovi bili glas generacija, a danas mladi imaju svoj mobilni telefon i samim tim svoj glas, ali i izloženost instant gratifikaciji – rekao je Nikačević i naglasio da su društvene mreže postale socijalni kapital u kojem „klinci“ razvijaju određene osobine za funkcionisanje u online svetu.

Istraživanje o Lajk generaciji je sprovedeno u tri talasa tokom 2019. godine na nacionalno-reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika (Ipsos CATI Mesečni Media Omnibus).