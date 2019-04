Helen Miren i Ričard Gir: Zvezde koje najbolje “nose” svoje godine

Filmske ikone Helen Miren i Ričard Gir prepoznate su kao slavne ličnosti koje najbolje izgledaju u skladu sa svojim godinama, rezultati su ankete koju je švedski beauty brand FOREO sproveo u Velikoj Britaniji. U eri kada se estetska hirurgija sve više smatra najboljim rešenjem protiv posledica starenja, ovakav stav nosi pozitivnu poruku svima onima koji ne žele da svoje lice stave „pod nož”, a upravo su Miren i Gir odlučili da svoje godine prihvataju sa ponosom.

Helen Miren je kao glumica doživela svetsku slavu u zrelijim godinama, a najviše je pamtimo po ulozi kraljice Elizabete u istoimenom filmu. Ričarda Gira publika širom sveta voli još iz mladih dana, zahvaljujući nezaboravnim ulogama u filmovima Američki žigolo, Zgodna žena i Oficir i džentlmen, a decenijama posle toga uspeva da održi svoj seksepil.

Kada su dame u pitanju, drugo mesto u anketi pripalo je britanskoj kraljici Elizabeti II, dok je pop zvezda Madona zauzela treću poziciju. Na listi džentlmena, vode glumci – Ričarda Gira prate Lijam Nison i Pirs Brosnan.

Interesantno je kako su glasovi u anketi varirali među različitim starosnim grupama. Na primer, Kim Bejsinger je za grupu od 16 do 29 godina bila daleko iza prve tri dame, dok je u grupi od 30 do 44 ova glumica bila za petama Madoni. Prema glasovima grupe od 45 do 59 godina, pevačica Doli Parton je bila izjednačena sa Madonom. U slučaju muškaraca, ispitanici od 16 do 29 godina svrstali su Arnolda Švarcenegera u top tri.

I dok su anketirani muškarci i žene bili uglavnom saglasni u kategoriji dama, primetna je razlika u slučaju slavnih džentlmena. Konkretno, Pol Mekartni je bio neznatno iza Lijama Nisona kada su ga procenjivali muškarci, ali zato znatno niže na lestvici po glasovima ispitanica.

Pogledajte i kompletne liste na osnovu ankete:

Žene: 1. Helen Miren 2. Kraljica Elizabeta 3. Madona 4. Doli Parton 5. Šer 6. Džudi Denč 7. Tina Tarner 8. Kim Bejsinger 9. Šeron Stoun 10. Suzan Šarandon Muškarci: 1. Ričard Gir 2. Lijam Nison 3. Pirs Brosnan 4. Arnold Švarceneger 5. Harison Ford 6. Kevin Bejkon 7. Pol Mekartni 8. Robert De Niro 9. Geri Oldman 10. Mik Džeger

Istraživanje je pokazalo i da 67 odsto Britanaca strahuje od posledica starenja, ali da i pored toga ne žele da se okrenu plastičnoj hirurgiji, istakao je direktor marketinga kompanije FOREO, Stiv Tomson.

