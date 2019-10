Danijela Dvornik: Ne treba mi mlado i vitko telo, ne treba mi ni luda glava koja ne zna šta hoće

Svaka žena se u nekom periodu svog života suoči sa borama koje najavljuju starost, odlazak “mladalačke jedrosti i lepote”, neke od njih se u strahu od prolaznosti okrenu estetskoj hirurgiji i korekcijama, koje će vizuelno zaustaviti vreme, dok druge s osmehom prihvate sve te sitne znake zrelosti i počnu rasterećeno da uživaju u životu.

Jedna od žena koja voli sebe onakvom kakva jeste je i Danijela Dvornik, koja je objasnila kako se oseća dok lagano plovi šestom decenijom. Njena poruka je snažna i verujemo da će se mnoge žene pronaći u njenim rečima.

– Volim svoj život i sve ono što se događa u njemu, ono što kontrolišem i ono što ne mogu da kontrolišem. Pre mnogo godina, verovatno bih se više nervirala, a sada sve prihvatam sa lakoćom, opušteno, jer znam da je sve nerešivo – rešivo. Godine mi daju neku posebnost i jednostavnost u svemu, pa zaista uživam u svojim 50-im. I kad bih mogla, ostala bih u njima, zarobljena do kraja života. Ne treba mi mlado i vitko telo, ne treba mi ni luda glava koja ne zna šta hoće, ni glatka koža bez bora, ni saznanje i uverenje da sve znam, a zapravo ništa ne znam. Sad sam ja – ja. U svojoj koži, koju volim i cenim, sa svojom glavom koja najzad zna šta hoće i želi, sa telom koje volim i poštujem jer me služi najbolje što može. Najvažnije od svega je MIR, mala reč, a toliko moćna, koja sve to drži u jednom balansu. Naravno, tu je i zdravlje. To me čini zadovoljnom i srećnom ženom, prijateljicom, majkom, bakom… Veselim se novoj bebuši koja će ući u naše živote, biće baš veselo i uzbudljivo – poručila je Danijela koja jedva čeka da njena Ela postane po drugi put mama i mala Bali dobije batu ili seku.