Ana Mihajlovski: Skupite hrabrost i izađite iz virtuelnog sveta

Iako je za mnoge pripadnike mladje generacije život bez društvenih mreža i Interneta nezamisliv, voditeljka Ana Mihajlovski mišljenja je da je vituelni svet učinio da se osećamo usamljenije nego ikada.

– Opet sam malo istraživala… društvene mreže, sms, mms, viber, whatsapp, voice msg… Pojam “upoznavanja” je najveća mutacija 21. veka. Ranije su ljudi mesecima čekali savršenu priliku da nekome pruže ruku i izgovore svoje ime. Danas, upoznaš nekoga na blic, tresneš poruku u DM i, ako imaš dovoljno dobru profilnu sliku, komotno možeš da očekuješ odgovor i od Džastina Bibera. Reklo bi se “ah, ove mreže nas baš spajaju”! Ne zaključuj tako brzo, mačko… Telefon je prevazišao prvobitnu funkciju olakšavanja života. Postao je deo nas i to onaj veći deo, pa sada čak njegov model odražava našu ličnost – Pored toga što i sa bliskim prijateljima jutarnju kafu pijemo putem video kola, ako ne daj bože upoznamo nekoga “face to face”, nakon tog inicijalnog upoznavanja prelazi se na sms, mms, whatsapp, viber, mail, telegram, instagram… I tu kreće priča! Tu se razvijaju odnosi, bilo prijateljski ili emotivni. Obično su to relacije “svako svoj film režira”, jer sve je bazirano na pogrešnim tumačenjima sms-a, mms-a, voice msg, vibera, telegrama, whatsapp.. Kako vreme odmiče taj odnos dobija karakter, a dogovor za kafu je sve dalji, jer iz fotelje je svakako bezbednije, napisala je Ana na društvenim mrežama i dodala da takva komunikacija često nema svetlu budućnost.

– Neretko se te sms priče završe pre nego što ljudi stignu da popiju tu prokletu kafu. Te relacije, zapravo, imaju ceo tok jednog realnog odnosa – upoznavanje, početna duhovita faza, manji nesporazum, peglanje nesporazuma, faza romanse, opet nesporazum i raskid, tj. blok. Dok gledam ljude koji se pošteno muče da to što hoće objasne preko poruka, ne mogu da se ne zapitam – da li je realan svet toliko bolan da smo pobegli u kompjutere? Da li se toliko bojimo da će nam osećanja biti povređena, da ih branimo izbegavajući fizički kontakt? Da li nas to štiti od emotivnog kraha, jer uvek možemo da sebi kažemo “nije ni bilo realno”, a onda se vratimo u bezbednu zonu.

– Ma koliko fizička realnost mutirala, ova sajber je ipak najveća mutacija, a plašim se da je tek na početku. Koliko god bio surov ovaj svet, ta kafa je ipak vredna, bilo da je pijemo sa prijateljima ili potencijalnim udvaračima. Skupite hrabrost i izađite iz virtuelnog, jer i taj svet može da vas povredi, samo nećete osetiti onaj deo koji je, zapravo, vredan tog rizika – zaključila je Ana.