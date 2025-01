Ekskluzivni intervju sa “Fantomom iz opere”! Najpopularniji svetski mjuzikl stiže kod nas

Nadim Naman, koji tumači lik fantoma u najspektakularnijem mjuziklu u istoriji pozorišta, otkriva za HELLO! detalje iz svog privatnog života i njegove profesionalne karijere

Najpopularniji svetski mjuzikl, FANTOM IZ OPERE Endrua Lojda Vebera, koji se do sada odigrao pred preko 160 miliona ljudi, u 46 zemalja i 195 gradova, imaće premijeru pred domaćom publikom u okviru svoje međunarodne turneje, i to od 22-29. aprila 2025. godine u Plavoj dvorani Sava centra.

Tim povodom, Nadim Naman - britanski glumac, pevač i kompozitor dao je ekskluzivni intervju za Hello magazin tokom kojeg je otkrio dosta o sebi i svom privatnom životu ali i o tome kako je biti glumac i pevač na zahtevnim svetskim turnejama poput ove. Fantomom iz opere/HELLO!

Nadim je rođen i odrastao je u Londonu, a danas ima 38 godina. U Beograd dolazi kako bi odigrao jednu od centralnih uloga u mjuziklu „Fantom iz opere”, po romanu francuskog pisca Gastona Lerua:

Da li bi mogli ukratko da približite našim čitaocima temu i poruku ovog velikog scenskog spektakla?

Naravno, biće mi zadovoljstvo! Priča o unakaženom muzičkom geniju koji se ludo zaljubljuje u mladu sopranistkinju pokrenula je milione ljudi širom sveta. Radnja se odvija u operi u Parizu. Dva muškarca su zaljubljena u talentovanu pevačicu Kristin. Usamljeni, maskirani Fantom čini sve da talentovanog pevača kojeg voli ludo proslavi. Ali ona je zaljubljena u mladog vikonta Raula de Čenija!

Ideja je da se pokaže kako snagom ljubavi i najcrnje srce može postati nežno i dobro. Legendarni mjuzikl Endrjua Lojda Vebera ima zaista sve – romansu, horor, misteriju, tragediju, u kombinaciji sa nezaboravnom muzikom i setovima koji će publiku preneti na početak prošlog veka. Predstava je prepoznata kao jedna od najlepših i najspektakularnijih ostvarenja u istoriji.

Imate obrazovanje svetske klase. Studirali ste muziku na Iton koledžu, zatim na Univerzitetu Vorvik i na kraju na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Kada ste zapravo odlučili da je pozornica vaš poziv?

Tokom poslednjih godina školovanja, bio sam prilično siguran da želim da nastavim karijeru u pozorištu ili muzici. Odlučio sam da prvo idem na Univerzitet, jer tada nisam bio siguran da li želim da budem na sceni, da budem pisac ili reditelj. Ali dok sam bio na univerzitetu jednostavno nisam mogao da odolim audiciji za predstave i mjuzikle, pa sam doneo odluku da se prijavim za postdiplomski studij na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. Fantomom iz opere/HELLO!

Učestvovali ste u mnogim produkcijama i mjuziklima širom sveta. Koja je Vaša omiljena uloga?

Ovo je uvek teško pitanje, jer su uloge veoma specifične za određenu fazu vašeg života i vaše godine i iskustvo. Uloge koje sam igrao u poslednje vreme nisam mogao da igram kao diplomac, i obrnuto. Za mene su bili neki pravi vrhunci, uključujući Anatolija u “Šahu”, Entonija u “Sviniju Todu”, i naravno Raula u “Fantomu iz opere”. Takođe sam imao sreću da na sceni izvedem svoje scenarije u mjuziklima “Broken Vings” i “Rumi”, ali zapravo, igranje Fantoma je nešto najprijatnije što sam ikada radio!

Da li ste prvi put u Srbiji? Šta znaš o našoj zemlji?

Da, ovo mi je prvi put! Proveo sam mnogo godina radeći širom Evrope, ali ovo mi je prva prilika da profesionalno doputujem u Srbiju. Veoma sam uzbuđen što ću istražiti Beograd i nadam se da ću imati dovoljno slobodnog vremena da vidim malo lokalne kulture izvan grada. Takođe sam veliki ljubitelj tenisa, tako da je Novak Đoković bio veliki deo mog uživanja u sportu tokom prethodnih godina.

Šta je najteže u vašoj ulozi? Možete li se na bilo koji način povezati sa svojim likom?

Najteže u vezi sa Fantomom je to što se on zapravo sastoji iz dva lika. „Fantom“ je izmišljena ličnost koju on izmišlja sam za sebe, da bi sebi dao moć i status u svetu u kome ga prirodno nema. Realnost je da ga u tom stanju vidimo samo u prvom delu mjuzikla. Ispod maske i ove izmišljene ličnosti, on je krhk i duboko slomljen čovek, koji žudi za prihvatanjem, ljubavlju i svrhom. Igranje Fantoma, po mom mišljenju, više se odnosi na stvarnog čoveka - harizmatični “Fantom” sa legendarnom maskom je lakši za razumevanje. Najvažnije je ono što se dešava kada je izložen i kada je najemotivniji. To su trenuci koji omogućavaju publici da ga razume i (nadajmo se) saoseća sa njim. Mogu li se povezati s njim? Vezujem se za činjenicu da smo oboje kompozitori, pa stoga svoje lične emocije i osećanja obojica kanališemo kroz stvaranje muzike. Takođe, mislim da se svi možemo povezati sa time da volimo ili želimo nekoga ko ne može ponuditi ono što vi želite zauzvrat.

Da li je Fantom iz opere priča koja može da prevaziđe vreme i generacije? Zašto ili zašto ne?

Mislim da svakako jeste. Igra se u pozorištima širom sveta oko 40 godina i još uvek se iznova rasprodaje - ovo verovatno dobro odgovara na pitanje. Mislim da postoji mnogo razloga zašto njen uspeh nikada ne prestaje. Osim prelepe muzike, šou je, za razliku od mnogih mjuzikala, veoma kompleksan ali i pun ljudskih mana. Mislim da se publika može lakše povezati sa ovim ljudima nego sa savršenim, bajkovitim likovima koji postoje u drugim mjuziklima. Gledajući Fantoma, publika kolektivno oseća da je u redu biti emocionalan i zanesen lepotom dela. Veoma smo ponosni što ovu produkciju predstavljamo u gradovima koji nikada ranije nisu ugostili Fantoma, ili nisu mnogo godina, i to je ono što stvara sledeće generacije fanova koji će u budućnosti možda ponovo posetiti šou sa svojom decom i porodicama.

Da li biste mogli da izaberete vrhunac iz svoje dosadašnje karijere?

Moj odnos sa Fantomom mora biti vrhunac. Bio sam u Ansamblu za 25. godišnjicu u londonskom “Rojal Albert Holu”, bio sam Raul na 30. godišnjici originalne “Vest End” produkcije, pa opet u Grčkoj. Zatim preuzimam ulogu Fantoma i igram ga u na Bliskom Istoku kao prvi glumac arapskog porekla koji je odigrao ovu ulogu! Osećao sam toliko ponosa! Podjednako sam ponosan na svoj rad kao pisac i kompozitor, gledajući mjuzikle na kojima sam bio pisac, kako dolaze na scenu. Ali ja o tome razmišljam kao o drugom delu svog života - kao glumac to mora da bude Fantom!