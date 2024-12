Revolucija na platnu i sklopivom ekranu HONOR Magic V3 – gledajte Golden Globes favorite gde god se nalazite

Za nekoga kraj 2024. godine znači predah i vreme za rekapitulaciju svih odluka i dešavanja u nadi još boljih u narednoj. Jedno je sigurno, ova godina je obilovala sadržajem koji je posebno obradovao ljubitelje TV formata i filma. Shodno tome, verujemo da konzumenti sedme umetnosti sa neizvesnošću očekuju dodele nagrada koje su pred nama kako bi na adekvatan način zatvorili svoju godinu posvećenu praćenju sadržaja.

Iako niste među njima, možda je vaša novogodišnja rezolucija da gledate više filmova i serija. Međutim, svakodnevne obaveze i nedostatak pravog filmskog ambijenta često mogu biti prepreka. Srećom, tehnologija je omogućila da uživanje u sadržaju postane deo naše svakodnevice, gde god da se nalazimo.

Ovaj trend potvrđuje i istraživanje kompanije HONOR, koje otkriva da čak 82% ispitanika skraćuje vreme putovanja na posao gledanjem sadržaja na pametnim telefonima, dok 65% uživa u filmovima iz kreveta, a čak 20% u kupatilu. Zanimljivo, 8% to radi tokom ručka, a 3% čak i pod tušem. Uz HONOR Magic V3, ove navike dobijaju novu dimenziju, jer vam njegov rasklopljeni ekran pruža bioskopski doživljaj gde god da ste. HONOR promo

Jedna od prvih nagrada u nizu jeste Golden Globes dodela i ono što je interesatno jeste činjenica da ovakve manifestacije ne komuniciraju samo sa zakletim ljubiteljima filma i serija, već i sa ljubiteljima mode, kao i pop kulture. To je prilika kada prvi put čujemo za određena ostvarenja, ali i gledamo grandiozne toalete sa crvenog tepiha.

Bilo kako bilo, u moru nominovanih naslova, izdvajamo nekoliko ostvarenja koja su ove godine oduševila i publiku i kritiku. Ovo su filmovi koji će vam pomoći da se adekvatno pripremite za dodelu 5. januara i možda pronađete svog favorita, a zahvaljujući HONOR Magic V3, ove filmove možete gledati bilo gde. Zato se udobno smestite, pripremite kokice i uživajte u pričama koje su osvojile publiku.

Emilia Pérez- na prvom mestu je film koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Sem činjenice da je Selena Gomez opet opravdala svoju titulu glumice, priča prati istoimenu heroinu koja odlučuje da nikada nije kasno da promeni svoj život iz korena. Ova inspirativna priča savršeno odgovara duhu nove godine, podsećajući nas da nikada nije kasno za nove početke. HONOR promo

Veliki comeback donosi Pamela Anderson koja je nominovana za najbolju žensku ulogu u ostvarenju The Last Showgirl. Sama Pamela, kao i ostvarenje, zaslužuju našu pažnju.

Iako je prošle godine Yorgos Lanthimos briljirao sa Poor Things, Ove godine pažnja je usmerena na Jesse Plemonsa, koji je u filmu Kinds of Kindness oduševio publiku svojim tumačenjem tri različita lika. Sam film neće biti po svačijem ukusu, ali nadamo se da će pomenuti glumac nagradu dobiti u svoje ruke.

Kao i inače, velika konkurencija je i među stranim ostvarenjima, od kojih smo imali priliku da nominovane pogledamo i na ovogodišnjem FAF-u. Dva su vrlo značajna posebno u kategoriji ženske revolucije, a to su All We Imagine as Light, The Seed Of The Sacred Fig, kao i Anora koja ne spada pod kategoriju stranih ostvarenja, ali zaslužuje mesto među jakim ženskim likovima. HONOR promo

Za ljubitelje laganijih tonova, serija Nobody Wants This pružila je osveženje u trećem kvartalu, donoseći humor i emotivne momente koji su osvojili publiku. Među najboljim tv formatima i ove godine je teška borba i čini nam se da svaka godina nadmaši prethodnu. Svakako ne preskočite The Bear, Shōgun i The Penguin.

Ove godine, gledajte nominovana ostvarenja u pokretu, dok čekate Golden Globes i odlučujete šta zaslužuje vašu pažnju, a koje modne kombinacije će obeležiti veče. Uz HONOR Magic V3, istražite svet nominovanih ostvarenja gde god da se nalazite, sa uređajem koji spaja inovaciju i vrhunski bioskopski doživljaj, bez kompromisa. HONOR promo

