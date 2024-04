Upoznajte japansku tradiciju kroz kulinarsko putovanje u Metropolitan restoranu hotela Hyatt Regency Beograd

Od 22. do 25. aprila 19-22h u Metropolitan restoranu hotela Hyatt Regency Beograd imaćete priliku da doživite spoj autentične japanske kulinarske tradicije sa lokalnim ukusima na događaju Culinary Crossroads – Serbia meets Japan.

Saradnjom vrhunskog japanskog kuvara Ippeia Uemure i glavnog kuvara hotela Milana Čotre, kreiran je meni od šest gangova koji uključuje raznovrsne specijalitete poput svežih nigiri i maki rolnica, kuvanog smuđa, grilovanog telećeg filea i granita od rakije šljivovice. Hyatt Regency Beograd

Pored izvanrednog gastronomskog iskustva, moći ćete da iskusite tradicionalnu japansku tehniku „Ikejime“ za koju umeće ima samo određeni broj vrhunskih japanskih kuvara u svetu. Korišćenjem ove karakteristične tehnike japanski kuvari obogaćuju ukus i teksturu ribe zadržavajući njenu svežinu.

Culinary Crossroads – Serbia meets Japan je jedinstavena prilika za istraživanje harmonije japanske kuhinje i tradicionalnih srpskih jela.

Cena celokupnog gastronomskog iskustva je 45 EUR po osobi i uključuje šest specijaliteta ukombinovanih u posebno kreiran meni.

Za rezervacije pozovite +381 11 301 1140.

Za više informacija i onlajn rezervacije posetite link Culinary Crossroads - Serbia meets Japan at Metropolitan - Hotel Events and Restaurant festivals in New Belgrade, Belgrade | Events in Hyatt Regency Belgrade: Hyattrestaurant.com (hyattrestaurants.com)