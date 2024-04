Imao je sve, ali najveću želju Roberto Kavali nije ostvario

Želja Roberta Kavalija ostala je neostvarena

Čuveni italijanski modni dizajner Roberto Kavali preminuo je u petak, 12. aprila. Imao je 83 godine. Prema pisanju italijanskih medija, on je umro u svojoj kući u Firenci, nakon duge bolesti.

Roberto Kavali toliko voli decu, da je doneo odluku, i to prilično hrabru, da u devetoj deceniji života dobije još jedno.

Slavni italijanski dizajner po šesti put je postao otac u svojoj 82. godini, a majka je švedska lepotica Sandra Nilson, s kojom je u vezi od 2014. Gareth Cattermole/Getty Images

Dečak je dobio ime Đorđo, po Robertovom ocu.

Rođen je u Firenci, a kreator je u kratkoj izjavi za italijanske medije naveo da je sve proteklo u najboljem redu i da se istopio od emocija kada je video bebu.

Kavali i njegova izabranica, od koje je stariji četiri i po decenije, još jedan su dokaz da ljubav ne zna za godine. Iz prvog braka sa Silvanelom Đianoni ima dvoje dece, Tomasa i Kristinu, dok je u drugom, sa Evom Duringer, dobio Roberta, Rakelu i Danielu.

Kako je nedavno rekao, Sandra je njegova muza uz koju je konačno pronašao mir. Ljubav joj iskazuje i skupim poklonima.

Najskuplji je jedno ostrvo blizu Stokholma. Pred zgodne Šveđanke čuveni kreator se podmladio, što znači da bi moglo da bude još dece...





Profimedia

Oca mu ubili nacisti

Detinjstvo Roberta Kavalija nije bilo lako, oca su mu ubili Nemci, a on od stresa nije govorio do svoje 18. godine.

- Mog oca su ubili Nemaca u julu 1944, u napadu na Kastelnuovo dei Sabioni. Bio je geometar, radio je za rudnik u Valdarnu... Nisam govorio do 18. godine.

Ipak, život je bio ljubazan prema meni (i bio sam) nagrađen... za sve.

Brend je lansirao 1970. a njegovi glamurozni dizajni pokazali popularnim kod džet seta, a 1972. je otvorio svoj prvi butik u St Tropeu.

Tokom karijere koja je trajala skoro šest decenija, otvoreni maestro italijanskog stila pokazao se kao titan u svetu mode koji se žestoko nadmeće, pretvarajući svoje ime u svetski brend i okupljajući sledbenike koje čine neke od najglamnijih svetskih ličnosti, uključujući Viktoriju Bekam, Šeron Stoun i Madona.

Kavali, poznat po egzotičnim printovima i stvaranju izgleda peskiranog džinsa, posle brojnih uspeha znao je da kaže kako je sve ostvario i da mu je preostala još samo jedna želja da nađe novu tkaninu koja je raznovrsna i divna kao teksas.