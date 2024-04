Kako je biti srpska glumica u američkom hororu? Milena Božić u filmu Prvo predskazanje

U nekoliko gradova kod nas održana je premijerna projekcija američkog filma „Prvo predskazanje” u kojem se pojavljuje i naše glumica Milena Božić.

Povodom filma organizovano je Horor veče, a na projekciji organizovanoj u bioskopu Ušće Cineplexx našla se upravo i Milena koja je imala priliku da zajedno sa publikom prvi put pogleda film. Jovana Jarebica

- Od horor žanra očekujem da me podilazi jeza dok gledam, da me zastraši i na kraju i zabavi, što je ovaj film uradio. Ima izvsrne glumce u svojoj podeli, tako da mi je bila izuzetna čast biti delić toga! Moja preporuka i gledajte dok je u bioskopima, to je uvek posebno iskustvo - istakla je Milena Božić.

Najnovije ostavrenje prestiženog američkog 20th Century Studios-a „Prvo predskazanje“ predpriča je kultnog filma iz 1976 godine koje je tada pobralo veliko interesovanje publike, osvojivši i nagradu Oskar za najbolju muziku.

Sada konačno saznajemo šta je usledilo tom filmu u kom je nekada igrao Gregori Pek.

Sve počinje kada je mlada Amerikanka poslata u Rim kako bi započela život u službi crkve.

Nailazeći na neobičnu tamu pod čijim uticajem dovodi u sumnju i sopstvenu veru, stvari oko nje počinju da izmiču kontroli, a zavera koju razotkriva ima za cilj rađanje otelovljenja zla. Jovana Jarebica

Pored Milene Božić, u novom američkom hororu rediteljke Arkaše Stivenson Prvo predskazanje igraju i čuveni Bil Naj, mlada glumica Nel Tajger Fri, brazilsko poznato ime Sonja Braga i drugi.

Film je od sada na redovnom bioskopskom repertoaru.