Ko je supruga Tome File? Odustali su od potomstva, pištolj joj dao iz jednog razloga

Supruga Tome File je ona

Poznati beogradski advokat Toma Fila i njegova supruga Vesna već pola veka uživaju u skladnom braku ispunjenom ljubavlju i podrškom.

Venčali su se davne 1972. godine u Sabornoj crkvi. Prisustvovao je patrijarh German, a venčao ih je vladika Vasilije Žički.

U to vreme režim je drugačije gledao na crkvena venčanja, ali „Toma je tako hteo, a ja se nisam bunila“, rekla je Vesna.

Mladi par je radio, svako je zidao svoju karijeru, ali se uvek našlo vremena i za uživanje. A. K. / ATA Images

Toma i Vesna nedavno su prisustvovali premijeri filma "Dule Savić, a u Londonu muk", kada smo imali prilike da vidimo suprugu najpoznatijeg advokata posle mnogo vremena.

Ovo je bila jedinstvena prilika da ih vidimo zajedno, s obzirom na to da Vesna nikada nije volela da svoju privatnost deli javno.

Životna priča Tome i Vesne File

Vesna Fila bila je najpoznatiji direktor jedne beogradske osnovne škole, u penziju je otišla sa mesta pomoćnika ministra prosvete.

Odlikovana je sa dva francuska ordena za doprinos negovanju francuske kulture i jezika, autor je 24 kompleta udžbenika za francuski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole, ali je javnosti najviše poznata kao supruga čuvenog advokata Tome File.





U nedavnom intervjuu Vesna Fila je govorila o svom već pola veka dugom braku.

- Nemam recept za dobar i dugovečan brak, ali postoji jedan postulat, a to je da mora da postoji veliko poverenje i tolerancija, Egoizam u braku je nešto što će zajednicu razrušiti.

- Deca jesu kruna braka, i ja sam ih želela i moj muž takođe, nije se dogodilo, i to je božja promisao, Bog ima svoje puteve. Deca nisu karika koja mogu da očuvaju brak.

- Brak čuva beskrajna razmena poštovanja i tolerancije - rekla je Vesna Fila u nedavnom intrevjuu. Antonio Ahel/ATAImages

Fila je u svoj knjizi "Završna reč" o svojoj ženi pisao ovako:

- Moram da pomenem moju ženu koja me do danas održava u formi, ona je sjajan sparing partner, ko nju pobedi, spreman ulazi u svaki okršaj.

Toma je takođe, veoma poštovao njenu familiju, a u knjizi je napisao: "U slučaju razvoda, ja bih sve ostavio Vesni, taštu bih zadržao".

Budući da je bila u braku sa advokatom,Vesna nije prezala od supruga, a u raspravi sa mužem često je govorila:

- Ne zanima me šta si ti. Hoću ovo da raspravimo na nivou muž-žena.

- On je inteligentan čovek i pre svega dobar. On sve deli sa mnom, kada treba da se donese odluka, razmatramo da li je to dobro za širu porodicu, i da li je to dobro za kancelariju Fila.

- U 90 posto slučajeva posluša ono što ja kažem - ispričala je Vesna.

Fila je ispričao zbog čega se on i supruga Vesna nisu odlučili da usvoje dete, s obzirom da nisu imali svoju biološku decu.

- Vesna je razmišljala o usvajanju. Ja sam joj rekao da ona odluči o tome. A onda sam u međuvremenu razgovarao sam tada dva najpoznatija ginekologa.

- Obojica nisu imali dece, i oni su me savetovali da odustanemo od usvajanja - ispričao je Fila.

- Molim vas gospodine Fila da to ne radite. Vi ćete biti razočarani.

- Posebno vaša supruga Vesna. Vi biste tražili podsvesno od tog deteta da bude isto ono što ste vi i vaša supruga, rekao mi je jedan od njih - ispričao je Fila. Zorana Mandic/ATA Images

Toma kaže da smatra da je to upravo prevagnulo kod njegove supruge Vesne i da se odluči da ipak ne uđu u ceo proces oko usvajanja.

- Moja majka nam je govorila da ako nam Bog nije dao decu da ne pokušavamo na silu. Vesna je jednom bila trudna, ali se desio onda spontani pobačaj. I nikad više nije zatrudnela.

- Evo to vam je istina, prvi put govorim o tome - rekao je Fila svojevremeno za TV Happy.

Čuveni advokat je jednom prilikom i otkrio zbog čega je dao pištolj svojoj supruzi.

- Ja sam često na putu, pa mi žena ostaje sama kod kuće.

- Držim pištolj pored vrata i rekao sam joj: 'Ako neko uđe, pucaj i ne pitaj zašto je ušao. Lakše ću da te izvadim iz zatvora nego sa groblja - rekao je pre par godina advokat.