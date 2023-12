I ti si Deda Mraz: Humanitarna akcija za najugroženiju decu, evo kako da pomognete

Jedna od najlepših uspomena na detinjstvo većine je isčekivanje visokog dede, u crvenom odelu, sede kose i brade, i pune vreće poklona. Niko ga ne vidi, ali tokom novogodišnje noći, uvek ostavi poklone. Ovi mali, pažljivo upakovani darovi nose ne samo igračke i slatkiše, već i duboko ukorenjenu poruku ljubavi, pažnje i topline.

Zato već jedanaestu godinu za redom, Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK) u saradnji sa Rotary klubom Beograd Skadarlija, nastavlja svoju nesebičnu misiju širenja radosti i ljubavi među najmlađima. Tokom novogodišnjih praznika, kroz humanitarnu akciju "I ti si deda Mraz", imaju za cilj da donesu osmeh na lica što više dece iz najugroženijih kategorija društva, podelom novogodišnjih paketića.

Prošlogodišnji uspeh akcije, koja je obuhvatila gradove od Subotice do Niša, od Beograda do Kragujevca, Stamnice i još mnoge druge, daje podstrek organizatorima da nastave s predanošću i širenjem radosti.

Photo by Wout Vanacker on Unsplash

- ASK pažljivo bira institucije i ustanove koje će biti korisnici akcije, nastojeći da zadrži već postojeće partnere, ali i da proširi krug primatelja kako bi iz godine u godinu obradovali sve veći broj dece. U prethodnim godinama, akcija "I ti si deda Mraz" postala je prepoznatljiva i podržana od strane državnih institucija, lokalne

samouprave, drugih udruženja, kompanija, medija i pojedinaca’- istakao je osnivač i izvršni direktor ASK Andrej Balanč.

Pokloni predstavljaju fizički izraz ljubavi i pažnje. Oni govore o našoj brizi za druge i o tome koliko nam je stalo do njihovog blagostanja.

"Verujemo da će zahvaljujući vašoj podršci, ova godina biti još jedan korak ka širenju radosti i ljubavi među decom širom naše zemlje. Nastavićemo da rastemo i širimo čaroliju do Srpske Nove godine, a spisak ustanova ćemo u skladu sa mogućnostima proširivati. Zahvaljujemo se svima koji su i do sada bili deo ove predivne priče i pozivamo nove volontere i donatore da nam se pridruže", rekli su iz ASK.



Mališanima možete donirati igračke (nove i polovne), školski pribor, knjige, slatkiše i slaniše, odeću i obuću (novu i polovnu) a volonteri iz ASK će od toga praviti paketiće. Takođe, kompanije mogu donirati i svoje proizvode. U slučaju da želite akciju da podržite donacijom novca za paketiće, to možete učiniti uplatom na žiro račun broj: 160-427553-48, uz obaveznu napomenu (svrha plaćanja) „Donacija za Deda Mraza“. Za sve dodatne informacije, posetite sajt uduženja www.afirmacijakulture.org.