Neobična ljubavna priča Minje Subote i njegove Branke: Voleli su se četiri decenije, a jednu tajnu su dugo krili

Ljubavna priča Minje Subote je neverovatna

Milan ‒ Minja Subota, srpski kompozitor i omiljeni junak našeg detinjstva preminuo je 2021. godine, posle borbe sa opakom bolešću, a iza sebe je ostavio sina jedinca Miloša.

Supruga Minje Subote, novinarka Branka Jeremić preminula je 2018. godine, a njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja kada je i počela njihova neobična ljubavna priča.

Ata Images

U braku su proveli prelepih 36 godina, a Milošev dolazak na svet za njih je bio najlepši događaj ikada. Vaspitali su ga da bude dobar čovek i ponosno isticali koliko ga vole.

‒ Miloš je izrastao u divnog čoveka koji ne pije, ne puši i bavi se sportom. Sećam se, u vreme sankcija kada je tražio neke pare, to je uvek bilo za knjige ili neku literaturu.

- Mi smo izuzetno ponosni roditelji. Miloš je magistrirao na FON-u sa desetkom i radi kao menadžer prodaje ‒ ponosno je govorila Branka, dok je Minja isticao da ga je Miloš do poslednjeg dana motivisao da radi i snima.

Ljubavna priča Minje Subote i njegove Branke

Njihova ljubav trajala je skoro 40 godina, a jednom prilikom oni su podelili svoju netipičnu ljubavnu priču. Kako je Branka ispričala, kada je saznala da se dopada Minji, ona je kategorički odbijala da s njim izađe, ali ju je on mesecima pozivao na sastanak. Čim je pristala i pružila mu šansu – Minja joj se dopao. Ata Images

– Jednog dana mi je koleginica rekla da se dopadam jednom neoženjenom muškarcu koji bi želeo da me upoznao. Kada mi je otkrila da je to Minja, bila sam zgranuta, jer on nije bio moj tip muškarca. Rekla sam joj da ne dolazi u obzir – otkrila je Branka.

Nakon izvesnog vremena, do njihovog susreta je ipak došlo, a muzičar nije hteo tek tako da digne ruke.





– Međutim, nakon mesec dana, nas dve smo izašle na kafu i baš tada se pojavio Minja. Odmah me je pozvao na večeru, ali ja sam ga kao i svaka dama – odbila. Odbijala sam uporno te večeri, mesecima, da bi u jednom trenutku pristala i tako je sve krenulo. Sećam se da smo februara krenuli da se tajno zabavljamo da ne bi saznali moji roditelji, koji su smatrali da on nije moj svet – ispričala je supruga Minje Subote.

Prema njegovim rečima, verovao je da ga Branka smatra estradnom zvezdom.

– Branki je možda tada izgledalo da sam deo estrade, a to nju nije zanimalo. Međutim, ja sam bio uporan i uspeo sam – istakao je.

Minja i Branka dobili su tokom braka sina Miloša, a jednom prilikom su istakli da je njihova tajna to što se u svemu dopunjuju i što je sin centar njihovog zajedničkog sveta.

Ipak, porodica ne može sama od sebe da napreduje, već su je Branka i Minja negovali i "zalivali".

– Ne raste porodica tek tako, ona mora stalno da se zaliva, da se o njoj misli i nijednom ne sme da se izneveri. Morate da vodite jedan dostojanstven život i da sebe stalno punite određenim znanjem, da bi bili autoritet pred detetom – objasnila je ona tada.