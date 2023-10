Veliki finansijski horoskop za oktobar: Jedan znak doći će do duple zarade, a njih čeka čist novčani fijasko

Novčani horoskop za oktobar

Astrolozi su saglasni da će pojedini horoskopski znakovi imati više sreće na finansijskom planu nego ostali u oktobru. Venera, planeta ljubavi, ali i finansija, ulazi u Devicu, tako da će finansijske kalkulacije i te kako biti važne tokom oktobra.

Saznajte kakav je vaš novčani horoskop za oktobar:

OVAN

Venera ulazi u Devicu 9. oktobra, pa ćete pokušati da zaradite na osnovu dodatnog posla. Mnogo toga zavisi od vašeg ličnog truda, ali znajte da vas sredinom meseca očekuju i troškovi. Plašićete se da niste zaradili dovoljno novca, ali sve se to dešava pod uticajem Venere u Devici koja je sitničava. Photo by Brooke Cagle on Unsplash

BIK

Merkur u Vagi donosi vam duplu zaradu. Radićete najmanje dva poslovna projekta u ovom mesecu i to će vam se i te kako finansijski isplatiti. Ako imate poslovno partnerstvo, znajte da će druga polovina oktobra biti klimava i možete da pretrpite finansijske gubitke.

BLIZANCI

Sreća je na vašoj strani u prvoj polovini meseca, pa biste mogli da zaradite na osnovu nečega što vam je dosad bio hobi. Oktobar nije loš, samo što ćete u drugom delu meseca smatrati da radite više nego što ste plaćeni.





RAK

Sunce u Vagi donosi vam mnogo troškova u vezi sa stanom. Nije isključeno da ćete ulagati u dom ili se baviti kupoprodajom. Ako se pitate koji deo oktobra više pogoduje vašoj novčanoj situaciji, znajte da je to posle 20. oktobra.

LAV

Venera u drugom polju u oktobru vam donosi sitne poklone, koji vam neće mnogo značiti. Očekivaćete novac od određenih ljudi, a umesto toga dobijaćete usluge ili poklone koji vam ne odgovaraju. Od 5. oktobra će biti boljih mogućnosti za zaradu. Shutterstock

DEVICA

Venera u vašem znaku donosi vam bolju zaradu od 9. oktobra. Pare će se lepiti za vas i svi će imati potrebu da vas daruju novcem ili poklonom. Pripremite se za lepa iznenađenja.

Novčani horoskop za oktobar Vodolijama predviđa ulaganje u nekretnine

VAGA

Od 12. oktobra ulazite u moćan period što se tiče novca. Uspećete da zaradite veliki novac ili ostvarite dogovor o novom poslovnom partnerstvu. Mars u Škorpiji zaista će vam doneti veliki priliv novca u drugom delu meseca.

ŠKORPIJA

Jupiter u Biku vam odgovara za novac, ali ćete pravu moć pregovaranja pokazati tek u drugom delu oktobra. Zahtevaćete veći novac ili povišicu, što će biti moguće posle 12. oktobra. Iako trenutno sve deluje neizvesno, planete će posle ovog datuma biti na vašoj strani.

STRELAC

Očekujte novu poslovnu ponudu za veću zaradu od sredine meseca. Neko će vam u poverenju javiti da postoji opcija da radite nešto što će vam doneti bolju zaradu. Škorpije, Ribe i Ovnovi biće vam dobri saradnici za zaradu.

JARAC

Imaćete nove pregovore o visini zarade od sredine oktobra. Dakle, vaše finansijsko stanje može da se popravi u drugom delu meseca. Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

VODOLIJA

Imaćete mogućnost da uložite novac u nekretnine. Pred vama je povoljan mesec za finansije. Sezona Vage vam odgovara, tako da u prvom delu meseca ne morate da brinete. Drugi deo oktobra donosi vam troškove.

RIBE

Mars ulazi u Škorpiju 12. oktobra i za vas tada počinje odličan finansijski period. Imate mogućnost da ostvarite saradnju sa inostranstvom. Posredstvom Škorpije možete da zaradite veliki novac.