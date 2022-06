Veliki letnji horoskop: Škorpije raskidaju, Blizanci flertuju, Device između strasti i sukoba

Letnji horoskop za 2022. godinu

Ovan

Dragi Ovnovi, leto pred vama biće izuzetno dinamično, posebno kada je reč o finansijama i komunikaciji. Tranzitni Mars će do 20. avgusta boraviti u vašem prirodnom polju novca, što će vam uneti veliku motivaciju i inspiraciju, ali taj tranzit će u isto vreme doneti veće, neočekivane troškove. Na vreme se pripremite, da ne bi bilo neugodnih iznenađenja i nezadovoljstva koje bi moglo da se prelije u ostale sfere života. Vatreno se zauzimate za svoja uverenja, bićete direktniji nego inače i zato ćete češće ulaziti u sukobe sa kolegama. Od 20. avgusta povedite računa u saobraćaju. Mogli bi da se jave i problemi sa papirologijom. Odnosi sa nekim rođacima biće narušeni, ali ne vašom krivicom.

Ukoliko ste u vezi ili braku, partner će vam zamerati na nedostatku pažnje i povremenim provokacijama. Burno će reagovati na sve. Od 23. juna vraća se harmonija u vaš odnos, a moguće je i kratko putovanje sa voljenom osobom. Krajem leta ozbiljno ćete razgovarati o promenama u životnom prostoru. Slobodni pripadnici vašeg znaka u narednom periodu imaće nekoliko prilika za promenu emotivnog statusa. U junu će, ipak, biti prvenstveno orijentisani na finansije. Druga polovina meseca donosi poznanstvo sa nešto mlađom osobom koja će vam se povremeno činiti detinjastom, ali će vas ujedno zabavljati. To je neko ko će vas i intelektualno stimulisati, što će vas dodatno privući.

Bik

Dragi Bikovi, planeta akcije dobrim delom leta će do 20. avgusta biti u vašem prirodnom polju ličnosti, što će vas pokrenuti i uliti vam novu snagu i entuzijazam. Moguće su velike promene, i to pozitivne: napredovanje, promena posla, bolji uslovi na trenutnoj poziciji. Ovo je takođe period koji donosi potencijalne sukobe sa okolinom, jer ćete se truditi da nametnete svoje stavove i sistem vrednosti, ali nećete uvek nailaziti na odobravanje. Potrudite se da energiju usmerite na pravi način. Imaćete ogromnu motivaciju da zaradite više novca, pa ćete potražiti način kako da to realizujete. Do druge polovine avgusta mnogima se javlja želja da se dodatno edukuju.

Ako ste u vezi ili braku, odnos sa partnerom će celog leta biti veoma osetljiv. Kako je planeta akcije u vašem znaku tokom jula i avgusta, doći ćete u iskušenje da provocirate partnera, što će izazivati sukobe. Preporuka je da se zauzdate čim prepoznate u sebi poriv za nekom vrstom „peckanja“ druge strane. Ako još čekate da se pojavi osoba koja će ispuniti vaše kriterijume, leto donosi nekoliko šansi za to. Vaša vladajuća planeta će tokom jula biti u vazdušnom znaku Blizanaca, što će otvoriti put do novih prilika, ali ćete biti raspoloženi isključivo za flert. Avgust i septembar donose stabilnije dane, a i ozbiljnije prilike, pa će tada neki pripadnici vašeg znaka pronaći svoju mirnu luku.

Blizanci

Dragi Blizanci, u nedeljama koje slede vrlo ozbiljno ćete se posvetiti svojim planovima i željama, za čiju ćete se realizaciju vatreno zauzeti. Dosta toga će vam ići od ruke, čak su mogući neki bonusi i unapređenja na poslovnom planu. Povedite računa o odnosu sa prijateljima jer će se javljati provokacije i sukobi. Prijateljstva koja su na lošim temeljima izgrađena, ili jednostavno više nemaju potencijala za trajanje, sada će sigurno biti prekinuta. Od početka jula do kraja avgusta čeka vas period pun neizvesnosti i strahova. Bilo bi dobro da se u tom periodu posvetite ličnom razvoju. Ne dozvolite spoljnim faktorima i zlim jezicima da utiču na vašu produktivnost. Kraj avgusta doneće više energije na polju posla.

Ukoliko ste u vezi ili braku, odnos sa partnerom će tokom najvećeg dela leta biti stabilan i harmoničan. Dogovarate zajedničko putovanje, a partner ima potrebu da se posveti svojoj porodici i bližim rođacima. Osetljiv period je jul, ali i u prve dve nedelje avgusta treba izbegavati ozbiljne razgovore. Ukoliko ste slobodni, bićete veoma skloni flertu, čak ćete nekim prijateljima davati signale da ste za njih zainteresovani. Povedite računa, jer baš to može prouzrokovati sukobe i narušiti divan odnos koji ste imali. Jul će mnogim pripadnicima vašeg znaka doneti mogućnost da uđu u tajnu vezu.

Što se tiče zdravlja, generalno ćete se dobro osećati, iako će vas povremeno hvatati umor i nesanica. Takođe, posle 20. avgusta bićete skloniji povredama.

Rak

Dragi Rakovi, posle napornog perioda, velikog truda da se zadržite na određenoj poziciji ili se izborite za bolji poslovni status vreme je da se vaši planovi, rad i trud realizuju. Tokom jula potrudićete se da se malo odmorite, i u tome ćete uspeti. Prijaće vam predah jer će vam se vratiti energija i motivacija. Povoljan aspekt planete akcije, ali i planete harmonije, omogućiće vam da započnete važan poslovni projekat uz podršku važnih ljudi, pa ćete uz entuzijazam koji possedujete i njihov oslonac ostvariti ono što ste zamislili. Iako generalno niste bili zadovoljni finansijama, dolazi do promene. Javiće vam se stari dužnici i na taj način popuniti vaš budžet. Tokom avgusta ili u prve tri nedelje septembra dobićete još jednu poslovnu ponudu.

Ukoliko ste zauzeti, odnos sa voljenom osobom tokom jula biće stabilan jer ćete uspeti da prevaziđete razmirice. Planirate putovanje, a javlja se i želja da menjate nešto u okviru doma. Moguća je prodaja nekretnine. Slobodni pripadnici vašeg znaka orijentisani su na posao, kao i na porodična dešavanja. Neki Rakovi pozabaviće se nekretninama ili ostavinskom raspravom, što će ići sporo, ali realizacija će se ipak ostvariti u njihovu korist. Septembar je mesec u kome ćete biti veoma društveni i samim tim povećati sebi šanse da promenite emotivni status ako ste singl. Osoba koja ima veze sa inostranstvom pokazaće interesovanje za vas, ali vas udaljenost zabrinjava.

Letnji horoskop za 2022. godinu za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Dragi Lavovi, leto je posebno važno kada je reč o poslovnim dogovorima i međuljudskim odnosima. Suočavate se sa zaostalim izazovima koje je trebalo prevazići u prethodnom periodu, a vi to iz nekog razloga niste učinili. Moguća je obnova saradnje sa saradnicima iz prošlosti. Ako ste planirali da menjate radno okruženje, sada će vam se ukazati prilika. Međutim, veoma su male šanse da se za takvu promenu opredelite, jer ćete shvatiti da to ipak nije bilo za vas. Finansijska situacija nije onakva kakvu ste očekivali. Rashodi su veći od prihoda, ali svesni ste da je dosta toga do vas, jer ste bili opušteniji u prethodnom periodu.

Zauzeti pripadnici vašeg znaka su u skladnom odnosu sa voljenom osobom. Uzajamno razumevanje je veliko, ali harmoniju povremeno narušavaju izazovi iz prošlosti. Ne želite baš da se osvrćete iza sebe, ali ste svesni da zarad kvaliteta veze, odnosno braka, morate malo i da trpite. Ukoliko ego stavite u drugi plan, višestruko će vam se vratiti. Slobodni pripadnici vašeg znaka ne mogu da prestanu da misle na osobu sa kojom su prekinuli kontakt početkom godine. Razlog je u vama, jer ste pokazali dozu nezrelosti. Pokušaćete da obnovite kontakt, međutim, biće vam potrebno dosta upornosti da biste ponovo osvojili nekoga ko vas interesuje, a morate biti spremni na to da od druge strane čujete i nešto što vam se neće dopasti. Ukoliko uspete, možete zasnovati lepu i harmoničnu zajednicu sa osobom koja će vam biti veliki oslonac i podrška.

Devica

Drage Device, u narednih mesec dana ozbiljno ćete se posvetiti zaduženjima jer nameravate da se rešite tereta kako znate i umete. Ovo će vas činiti nervoznim, ali će vam u pomoć priteći osoba iz neposredne blizine, član porodice ili prijatelj, pa ćete se bar psihički rasteretiti. Posle toga, vaša finansijska situacija se menja nabolje. Čekaju vas i zakonske zavrzlame i menjanje dokumenata, povedite računa da ne zagubite neki od važnih papira. Period je odličan za učenje, ako pohađate školu ili studirate. Vreme je da proverite svoje znanje i da vidite šta vam je najslabija karika.

Ukoliko ste zauzeti, odnos sa partnerom će tokom jula biti vatren i strastan, ali su prisutni i povremeni sukobi. Druga strana je nekako u svom svetu, što će vam zasmetati jer želite dublju komunikaciju. U avgustu se situacija popravlja, a imaćete utisak da niste uložili mnogo truda. Planirate neku vrstu promene u domu, pa može doći i do renoviranja životnog prostora. Ako ste slobodni, bićete probirljivi i analitični, iako ćete imati nekoliko zanimljivih kandidata pored sebe. Povedite računa da nekome ne pošaljete pogrešan signal u vidu simpatisanja, a niste sigurni da li želite neku ozbiljniju vezu. Deo pripadnika vašeg znaka kontaktiraće sa starom ljubavi, ali će shvatiti da je to bio pogrešan potez.

Izbegavajte ozbiljnije medicinske intervencije tokom leta, povedite računa o sistemu za varenje i kvalitetu hrane koju konzumirate. Budite, kao i do sada, umereni na ovom polju.

Vaga

Drage Vage, pred vama je leto u kome ćete imati veoma malo prilike za odmor jer ćete se posvetiti obavezama, a veliki broj njih su zaostaci koje niste uspeli da završite u prethodnom periodu. Neki pripadnici vašeg znaka razmišljaju o promeni posla zbog nezadovoljstva koje osećaju na trenutnom radnom mestu, pa će biti u aktivnoj potrazi za novim. Ipak, to neće ići ni lako ni brzo, što vas može frustrirati. Finansije su stabilne iako vas ozbiljni troškovi neće zaobići. Povedite računa o odnosu sa kolegama, posebno tokom jula i početkom avgusta, jer ćete imati potrebu da isterate svoju pravdu. Prethodno proverite informacije kojima raspolažete. Odnos sa članovima porodice, posebno sa muškim figurama, nije najsjajniji, zbog čega dolazi do žučnih rasprava.

Ako ste u vezi ili u braku, partneru će smetati vaš odnos sa osobom koja vam je prijatelj, jer će mu se činiti da flertujete. Ukoliko želite da sačuvate mir u vezi u kojoj se nalazite, budite oprezni i objasnite drugoj strani o čemu se zaista radi. Za neke Vage jun i jul mogu biti posebno osetljivi kada je o partnerstvu reč. Slobodni pripadnici vašeg znaka veoma su društveni i u život im dolazi veliki broj novih ljudi, pa se samim tim povećava šansa da promene emotivni status. Bićete prilično neodlučni kada dođe trenutak izbora, pa će vaša sloboda trajati još malo. Romansa je na vidiku krajem leta.

Škorpija

Drage Škorpije, pred vama je izuzetno dinamično leto, puno akcije i neočekivanih obrta. Iako se još niste sasvim oporavili od eklipsi u aprilu i maju, ne odustajete od ostvarivanja svojih ciljeva. Vredno radite na realizaciji planova i razvijate projekte, a mogući su i novi ugovori koji će vam obezbediti bolju finansijsku situaciju i sigurnost. Okolina će u vama prepoznati lidera, nadređeni će konačno shvatiti da uvek mogu da računaju na vas, a kontakt sa strancima donosi nove poslovne mogućnosti. Neki će imati želju da prekinu saradnju sa sadašnjim poslodavcima i napustiće zonu komfora. Razmišljaćete o ulaganju u sopstveni biznis. Neke Škorpije rešavaju stambeno pitanje kroz nasledstvo ili kredit.

Ako ste u vezi ili braku, veoma osetljiv period je ispred vas. Već neko vreme osećate elektricitet u vezi u kojoj se nalazite, pa će neki odlučiti da stave tačku na ljubavnu priču. Druge Škorpije će takođe biti u zategnutim odnosima sa voljenom osobom, međutim, prevazići će probleme pod uslovom da pronađu pravi način komunikacije sa drugom stranom. Slobodni će celog leta privlačiti veliku pažnju gde god da se pojave, što će im u nekim momentima smetati. Veoma važan period za ljubav počinje prve nedelje jula, jer će se tada ukazati više prilika za promenu emotivnog statusa. U vidokrugu singl Škorpija pojaviće se osoba koja je neobična, originalna, ali i veoma stabilna i sigurna u sebe.

Letnji horoskop za 2022. godinu za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Dragi Strelčevi, celog leta planeta beneficija pravi odličan aspekt na vaš horoskopski znak, što znači da će vam se ukazivati brojne prilike za napredovanje, usavršavanje i duhovni rast. Pored toga, ovo je period u kome ćete imati sjajnu šansu da ostvarite kontakt sa strancima i generalno s inostranstvom, pa će neki razmišljati o preseljenju u drugu zemlju. Uz malo upornosti, ako to budete zaista želeli, uspećete. Možda ćete u nekom trenutku osetiti blokadu i smetnje, ali ne brinite. Preporuka je da napravite pauzu i da, ukoliko ste u prošlosti želeli da unapredite svoje znanje, sada to učinite. Finansije su stabilne, osim u junu i julu, kada ćete više ulagati u životni prostor. Povedite računa o odnosu sa članovima porodice, mogući su sukobi.

Zauzeti pripadnici vašeg znaka napokon popravljaju komunikaciju sa voljenom osobom, razbuktavaju se stare strasti, ali će im ipak na prvom mestu biti posao. Zbog toga će povremeno biti izloženi kritici partnera, mada to neće ozbiljno narušiti odnos. Slobodni pripadnici vašeg znaka od druge nedelje juna naći će se na meti mnogih pogleda i privlačiće pažnju svojom magnetskom pojavom. Ukoliko ovog leta budete putovali, na odmoru možete doživeti romansu koja će obilovati dobrom komunikacijom. Strelčevi koji ostanu kod kuće mogu da očekuju novo poznanstvo sa osobom koja dolazi iz drugog grada ili države.

Jarac

Dragi Jarčevi, početkom jula bićete prilično povučeni, a osećaćete i umor, što će svakako uticati na vašu produktivnost. Ipak, daćete sve od sebe da ne zaostajete za obavezama. Suočićete se sa raznim glasinama i tračevima, za koje će vam se učiniti da su istinite i mogu vas pogoditi, ali gledajte da se emotivno ne involvirate, jer uglavnom je reč o dezinformacijama, a povremeno i vašoj pogrešnoj percepciji. Mogu se javiti i neprijatne situacije u odnosu sa nadređenima i kolegama, što će vam ugroziti reputaciju. Neki pripadnici vašeg znaka počinju novi projekat koji će realizovati tokom jeseni ili početkom zime.

Na ljubavnom planu, ukoliko ste u vezi ili braku, odnos sa partnerom će do 6. jula biti veoma napet. Neki od vas ući će u ozbiljne sukobe i biće im potrebno dosta samokontrole da se suzdrže od teških reči. Možda je vreme da porazgovarate o budućnosti. Povoljan aspekt planete energije početkom jula donosi harmoniju, pa će se i unutrašnji mir vratiti. Ukoliko ste slobodni, dobar deo leta biće rezervisan za posao, ali i za vaše lične potrebe. Planeta strasti 6. jula pravi dobar aspekt na vaš horoskopski znak, a ulazi i u vaše prirodno polje ljubavi, što će uzburkati emotivni život. Pojaviće se osoba koja će u potpunosti odgovarati vašim kriterijumima. Možda čak i dve osobe, veoma slične, što će vas malo zbuniti, pa nećete znati za koju da se odlučite.

Kada je o zdravlju reč, povedite računa o hormonima i organima za reprodukciju. Ne bi bilo loše da obavite i pregled.

Vodolija

Drage Vodolije, povoljan aspekt planete energije omogućiće vam da realizujete planove koje ste zamislili. Međutim, povremeno imate osećaj da vas nešto blokira i suočavate se sa obavezama iz prethodnog perioda. Ukoliko ste očekivali neku vrstu napredovanja, imaćete priliku za to. Plašite se i preispitujete, niste sigurni da li to možete, ali reč je o nerealnim strahovima. Budite oprezni u komunikaciji, jer ćete neopreznim komentarima i opaskama izazvati burnu reakciju u kolektivu. Ne brzajte sa zaključcima i dobro razmislite pre nego što nešto kažete. Moguće je da će neki pripadnici vašeg znaka potpisati novi ugovor ili preći na novu poziciju. U avgustu svima će biti neophodan odmor.

Ako ste u vezi ili braku, pred vama su meseci u kojima ćete se vratiti nekoliko koraka nazad. Suočavate se sa nesporazumima iz prošlosti kada je odnos sa partnerom u pitanju, ali sada ćete morati da ih rešite. Od nekih situacija ćete pokušati da se distancirate, međutim, to nije preporuka. Slobodni pripadnici vašeg znaka se takođe suočavaju sa prošlošću, ali na drugačiji način. Neke slobodne Vodolije nostalgično će razmišljati o danima iza njih i neće primetiti da neko pokušava da ih privuče sebi. Drugima se javlja osoba iz prošlosti i donosi priliku za obnovu romanse, ali pod uslovom da je sada izgrade na zdravijim temeljima.

Ribe

Drage Ribe, ulazite u fazu u kojoj vas čeka dosta troškova. Zabrinjavaće vas, jer ćete imati utisak da novac samo odlazi, a nikako se ne obnavlja. Istovremeno imate snažnu želju da nagradite sebe kraćim putovanjem ili odmorom. Od jula ćete se više fokusirati na komunikaciju, pre svega u poslovnoj sferi. Vaša naglašena visprenost i brzina zaključivanja omogućiće vam da zablistate u kolektivu, ali i u očima nadređenih. Povremeno ćete biti sarkastični, to jest oštrijeg jezika, pa se mogu javiti i sitnije čarke u odnosu sa kolegama. Razmišljate da li da se dodatno edukujte i neodlučni ste u kom smeru da krenete, ali ta ideja će vas vrlo brzo napustiti. Finansije su vam stabilne uprkos troškovima koje nećete moći da izbegnete.

Ukoliko ste zauzeti, partner će od vas tražiti da mu se više posvetite. Zameraće vam što ste često u svom svetu jer smatra da ga na taj način zanemarujete. Srećom, trgnućete se na vreme, nećete otploviti od sigurne luke. Ponovo ćete privući pažnju voljene osobe i razbuktati strasti među vama. Ako ste slobodni, orijentisani ste na posao i finansijsku situaciju, ali vam neće promaknuti interesantna osoba koja je odnedavno u vašoj neposrednoj blizini, verovatno na poslu. Ipak, sve će se završiti na platonskoj vezi. Početkom jeseni pružiće vam se prilika da uđete u pravu vezu, sa njom ili sa nekim drugim.

