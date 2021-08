Za sve ljubitelje umetnosti: Samostalna izložba slika Ane Pavlović Kesar pod nazivom Tokovi

Ana Pavlović Kesar predstavlja nam tehniku akril na platnu

Samostalna izložba slika Ane Pavlović-Kesar pod nazivom „Tokovi“ biće održana u Maloj galeriji „ULUPUDS-a“ u Uzun Mirkovoj 12.

Ljubitelji umetnosti moći će da posete izložbu od 3. do 10. avgusta od 16 do 20 h, a subotom od 12 do 15 h.

Na izložbi će biti prikazano 11 slika u tehnici akril na platnu.

Serijal slika „Tokovi“ ukazuje na tokove misli izazvane dešavanjima današnjice. Svaki ton slivajući se svojim tokom predstavlja emociju svojstvenu pojedincu.

U promišljanju kako spasti sopstvenu dušu, kako težiti psihičkom i fizičkom zdravlju, tragati za znanjem, naš um se osvešćuje i biva slobodan da bira puteve kojima će ići.

Da li je spas u ljubavi i promišljanju kako uzdizati ljubav u sebi i ljubav prema drugima?

Da li je spas u veri i oprostu, pronalaženju svetlosti unutar sebe?

Da li je spas u zahvalnosti što si tu gde jesi, okružen svime oko sebe?

Da li je spas u strasti koja te vodi kroz život ?

I tako, treba stremiti napred krupnim koracima, kroz krugove života, tragajući za spasom. Šta je zapisano u istoriji budućnosti ostaje da promišljamo kroz tokove misli.

Neophodno je pronaći sunce i snagu i pokrenuti biće da gaji svoje male radosti.