Tri recepta za domaći kvasac

Kvasac ovih dana jedna je od najtraženijih namirnica među domaćim stanovništvom, a one mudre domaćice nestašica ne brine jer uz malo strpljenja i ove recepte isti naprave same

Topao hleb, slasne kiflice ili buhtle, retko ko im može odoleti. A da bi bile tako mekane i ukusne neophodan je kvasac.

Od kako je krenula pandemija koronavirusa u našoj zemlji, kvasac je razgrabio, pa ga je jedno vreme bilo nemoguće pronaći u prodavnicama.

Ali, ako ste i vi ovih dana zabrinuti, jer kvasac niste nabavili u dovoljim količinama, ne brinite. Prave domaćice imaju rešenje. A kako drugačije, nego da ga same i naprave.

Vremena sada imate sigurno više nego pre, pa uz malo strepljenja i angažovanja u kuhinji, uz jedan od ova tri recepta, i same ćete dobiti odlična kvasac, piše nova.rs.

Klasičan kvasac

Potrebno je:

1/2 šoljice integralnog pšeničnog brašna

1/4 šoljice vode

Priprema:

U odgovarajućoj posudi dobro umešajte brašno i vodu. Smesa će najverovatnije biti jako gusta. Ali ne brinite, tako i treba da bude. Pokrijte plastičnom folijom i ostavite na sobnoj temperaturi 12 sati. Nakon toga proverite da li su se na površini pojavili mehurići. Ako nisu, ponovo dobro promešajte i ostavite da odstoji još 12 sati. Kad se mehurići pojave, u kvasac dodajte istu količinu brašna i vode kao na početku, pa još jednom sve dobro izmešajte.

Trebalo bi da tada već ima intenzivan miris. Nadalje, svakih 12 sati trebalo bi redovno hraniti aktivni kvasac ili jednom dnevno ako vidite da lepo napreduje. A da ga na kraju ne bi bilo previše, svaki put kad ga hranite, prvo bacite pola količine i dodajte istu količinu brašna i vode kao na početku. Nakon šest do sedam dana kvasac će biti spreman, pa možete mesiti ukusan i mekan hleb.

Kvasac sa jogurtom

Sastojci:

250 grama raženog brašna

250 ml vruće vode

1 kašika jogurta

Način pripreme:

Uveče pomešajte brašno, vodu i jogurt i stavite na najtoplije mesto u kuhinji. To može biti recimo jedna od najviših polica u ovoj prostoriji. Nakon 24 sata kvasac će već biti u odličnoj fazi. A što je najvažnije, već trećeg dana ujutru možete da pravite hleb.

Kvasac sa integralnim brašnom

Potrebni sastojci:

300 ml vode

100 g integralnog pšeničnog brašna

100 g raženog brašna

100 g običnog belog brašna

Priprema:

Sve sastojke izmešajte, poklopite i ostavite na sobnoj temperaturi četiri do pet dana. Svakog dana smesu promešajte, ali vodite računa da to činite skroz do dna posude u kojoj se smesa nalazi. Ne brinite ako nakon dva dana na površinu ispliva voda, a dole se slegne brašno. To je normalno.

Petog dana trebalo bi da smesa dobije kiselkast miris, a da ukus bude sličan jogurtu. To je znak da je vaš kvasac spreman i da možete mesiti hleb.