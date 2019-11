Šta se dešava u telu kada ne pijemo dovoljno vode

Istraživanja pokazuju da svaki deseti čovek ne voli običnu vodu. Čak je 80% onih koji je ne piju dovoljno. Važno je zapamtiti da voda nema kalorija, važna je za zdravlje celog organizma i trebalo bi da čini 2/3 tečnosti koju pijemo.

Šta se dogodi kad zaboravimo na nju?

Hipertenzija

Krv je sačinjena od 98% vode. Kada je telo dehidrirano, krv se zgušnjava. Presek krvnih sudova se sužava i krvni pritisak raste.

Formiranje bora

Kada ne pijemo pravu količinu vode, izloženi smo nekontrolisanom debljanju i ubrzavanju procesa starenja, a to dovodi do stvaranja bora.

Umor i pospanost

Prema istraživanju, čak i blaga dehidracija može dovesti do umora i pospanosti. Kada napunimo nivo vode u telu, osećaj nestaje.

Reumatski bolovi

Može se reći da voda podmazuje zglobove. Smanjuje trenje unutar njih. Hronična dehidracija uzrokuje trljanje zglobova, što dovodi do upale.

Problemi sa bešikom i bubrezima

U telu imamo mnogo otrovnih materija koje stvaraju idealno okruženje za mikroorganizme. Kada je naše telo dehidrirano i voda ne teče kroz naše njega u pravoj količini, naši bubrezi i bešika postaju podložniji infekcijama i upalama, piše Ženski magazin.

Migrene i alergije

Slabo hidrirano telo povećava izlučivanje histamina. To je hormon koji koordinira apsorpciju vode u našem telu. Što manje pijete vodu veća je verovatnoća da imate alergije i migrene.

Problemi sa kožom

Dehidrirani organizam dovodi do dehidracije kože. To zauzvrat dovodi do napuknutih usana, akni, psorijaze, pa čak i do ekcema.

Bol u trbuhu i zatvor

Voda vlaži probavni trakt. Kada to nije dovoljno, ostaci hrane ostaju u crevima, što dovodi do opstipacije. Suve zidove stomaka češće iritiraju probavni sokovi, što dovodi do stomačnih bolova i žgaravice.

Problemi sa koncentracijom

Mozak se sastoji od 75% vode. Kad ga isključimo, stvara se manje energije, što dovodi do slabije koncentracije i problema sa kratkoročnom memorijom. Na primer, imamo problem sa pamćenjem jednostavnih informacija.

Povišen holesterol

Kada naše ćelije osete deficit vode, počinju da stvaraju holesterol, koji je dizajniran da ih “zapečati” protiv većeg gubitka tečnosti.

Loš zadah

Da bi proizveo pljuvačku, telu je potreban adekvatan nivo vode u telu. Zahvaljujući vodi bakterije se ispiraju iz usta. Višak ovih bakterija izaziva neugodan miris iz usta.