Namirnice za dobro zdravlje i duzi život

Hrana je nešto što neosporno utiče na zdravlje,a za ove namirnice naučnici tvrde da čine da budete duže zdravi

Još je Čehov davno rekao da zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu. Zdravlje je najveće bogatstvo koje čovek ima, pa od kako je sveta i veka ljudi se trude da produže svoj životni vek najbolje što umeju. Hrana je nešto što neosporno utiče na zdravlje zato vam prenosimo spisak namirnice za koje naučnici tvrde da čine da budete duže zdravi.

Beli luk

Blagodetiti belog luka su višestruke. Nekoliko istraživanja je pokazalo da luk sadrži biljna jedinjenja koja se bore protiv pojave raka u vašem organizmu. Kod žena sprečava pojavu kancera debelog creva. Beli luk možete stavljati kao sastojak supi ili sosu što će znatno začiniti i poboljšati ukus vaše hrane. A zdravo je. Istina je da vam zadah neće biti prijatan nakon obroka sa belim lukom, ali pomislite na korist koju vam donosi i poslužite se nekim osveživačem daha.

Paradajz

On je bogat vitaminom C, zbog čega je dobar u jačanju imuniteta. Paradajz je vrlo pogodan za spremanje razne hrane: od sendviča, preko sosa do ukusne salate. Birajte uvek veliki i sočan, on je bogatiji vitaminima.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje brine o zdravlju vašeg srca i mozga. Neka istraživanja pokazuju da redovno korišćenje maslinovog ulja dramatično smanjuje rizike od infarkta. Zamenite sunokretovo ulje maslinovim, vaš organizam će vam biti zahvalan.

Čaša crnog vina

Vino sadrži supstance koje regulišu nivo holesterola, bore se protiv raka i znakova starenja, zato stručnjaci preporučuju čašu crnog vina dnevno.

Kockica čokolade

Iako se čokolada nalazi na listi stvari koje su nam strogo zabranjene ako vodite računa o zdravlju i izgledu, naučnici su došli na ideju kako da rešute ovaj problem. Naime, oni predlažu da umesto mlečne pojedite crnu čokoladu. Kakao je taj koji je čini zdravijom jer ga u crnoj varijanti ima mnogo više nego u mlečnoj. Tako ćete smanjiti rizike od srčanih bolesti.

Med i orasi – idealna kombinacija za jačanje imuniteta

Opšte je poznato da med doprinosi boljem zdravlju, a ako u teglicu ovog moćnog sastojka ubacite i orase, dobićete pravu bombu za imunitet

I med i orasi su vrlo zdrave namirnice, koje jačaju imunitet. Naučnici su odavno dokazali da sadrže veliku dozu važnih vitamina i minerala, tako da blagotvorno deluju na čovekov organizam, a njihova smesa pomaže da se rešite mnogih opasnih bolesti.

Da biste poboljšali rad unutrašnjih organa i celog sistema, trebalo bi da češće jedete med sa orasima. Koristiće vam i ako ste pod emotivnim stresom ili radite teške fizičke poslove.

Kada redovno jedemo med i orase, u našem organizmu se dešava sledeće:

– Ako ste patili od glavobolje, proći će.

– Normalizuje rad sistema za varenje. Da biste se rešili zatvora, ćešće jedite ovu slatku smesu.

– Pomaže bržem oporavku od porođaja.

– Med i orasi su nezamenljivi za žensko zdravlje jer sadrže supstance koje poboljšavaju dotok krvi organima u maloj karlici, a time povećavaju i libido.

Kada telo oseti da mu preti virus, prvi se aktivira vitamin C. Poznato je da tokom infekcije organizam ubrzano troši zalihe ovog vitamina, a leukociti, bela krvna zrnca, sadrže ga u velikim količinama. Odlični izvori vitamina C su paprika, paradajz, beli luk, kupus, karfiol, narandža, limun, kivi, ribizla, peršun. Osetljiv je na svetlost, vazduh i temperaturu, pa se najveći efekat postiže upotrebom svežih, sirovih namirnica.

Med i orasi – Kod muškaraca povećavaju potenciju

Već je poznato da orasi u komdinaciji sa medom utiču na potenciju kod muškaraca, piše uspesnazena.com.

A ova kombinacija odlična je i:

– Za jačanje imuniteta – dovoljno je svakodnevno pojesti malu količinu smese. Ako ste već dobili prehladu, pomoći će vam da se brzo oslobodite zapušenog nosa i upale grla.

– Ako patite od anemije, jedite ove namirnice jer sadrže gvožđe, cink, mangan i gvožđe.

Sunce kao izvor zdravlja: Manjak vitamina D poguban po imunitet

– Med i orasi stabilizuju metaboličke poremećaje.

– Preporučuje se da tokom intenzivnog umnog rada jedete više ovih namirnica, koje poboljšavaju koncentraciju.

– Orasi sadrže sastojke koji ublažavaju reumatične bolove.

Na koji način supa pomaže u prevenciji gripa? Uobičajeni simptom gripa je sekret u nosu, grudima i grlu. Studija je pokazala da pileća supa rastvara taj sekret. Bujon i rezanci obezbeđuju ugljene hidrate koji održavaju nivo energije, a ukoliko joj dodate povrće, pojačaćete količinu nutrijenata koji podižu imunitet. Ipak, kad začinjavate supu, gledajte da koristite so koja ima manji procenat natrijuma jer je ovaj mineral najčešći “krivac” za pojavu brojnih zdravstvenih problema.

Med i orasi – Kako pripremiti smesu

Smesu kombinacije meda i oraha uopšte nije teško napraviti. Štaviše, mogu je spremiti i oni koji nemaju toliko iskustva i umeća u kulinarstvu, jer je priprema vema laka.

Kako da za samo jedan dan poboljšate imunitet pogledajte OVDE

Pomešajte 500 g meda sa 500 g oraha i dodajte im sok jednog limuna.

Sve to dobro izmešate i sipate u staklenu teglu.