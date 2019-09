Mandarine – savršeno voće za imunitet

Vreme mandarina polako dolazi, a ovo voće je puno blagodati za vaše zdravlje

Mandarine su voće puno hranjivih sastojaka i vitamina koje vam mogu pomoći u spečavanju bolesti poput gripa, ali će vam pomoći i u borbi protiv viška kilograma. Sto grama mandarina sadrži 46 kalorija, 0,3 g masnoće, 210 mg kalijuma, 33 mg kalcijuma, 11 mg magnezija i 30 mg vitamina C.

Osim toga, ovo voće ima višestruke zdravstvene koriste.

Smanjuju holesterol

Antioksidanti koji su prisutni u mandarinama pomažu u smanjenju lošeg holesterola i podstiču dobar holesterol. Mandarine sadrže i vlakna koje pomažu u čišćenju arterija od lošeg holesterola i održavaju stabilan krvni pritisak.

Pomažu kod mršavljenja

Mandarine su sjajan izvor vlakana pa će vaš želudac ostati puniji. Konzumacijom mandarina smanjićete želju za hranom.

Jačaju imunitet

S obzirom na to da su mandarine pune vitamina C, one mogu dati i do 80% potrebnog dnevnog unosa ovog vitamina. Vitamin C u mandarinama je presudan u prevenciji prehlade i od velikog je značaja za pravilno funkcionisanje zdravog imunološkog sistema, navodi portal Wall.

Zdrava koža

Redovno konzumiranje soka od mandarine čini kožu lepšom, zdravijom i daje joj poseban sjaj. Osim toga, hranjive materije koje poseduju mandarine mogu vam pomoći u borbi protiv starenja..

Rast kose

Mandarine su bogate vitaminom E i B12, a ti su vitamini jako važni da vam kosa bude zdrava, sjajna i snažna.