Ukoliko obožavate tradicionalnu makovnjaču, ali nemate vremena da mesite testo, recept za pitu sa makom Suzane Mančić je baš ono što vam treba! Voditeljka pitu sa makom priprema sa kupovnim korama, što znatno olakšava i ubrzava pripremu, a ukus ostaje podjednako dobar kao da ste sve radili ručno i makovnjaču pripremali po receptu iz bakine sveske.
Recept za pitu sa makom Suzane Mančić, popularna loto devojka je predstavila u emisiji „Praktična žena”, kada su svi bili oduševljeni rezultatom. Što znači da, iako su korišćene kupovne kore, niko nije primetio razliku u ukusu.
Pročitajte Kad nemate ideju za ručak - Suzana Mančić oduševila receptom, ukusno jelo od onoga što imate u frižideru FOTO
Evo jednostavnog recepta za ovu ukusnu poslasticu koja će sigurno obradovati vaše ukućane i goste!
Sastojci za pitu sa makom:
- 3 jajeta
- 1,5 šolja šećera
- 4 dl ulja
- 2 šolje griza
- 1 vanilin šećer
- 1 prašak za pecivo
- 400 g maka
- 400 ml (2 šolje) vrelog mleka
- 1,5 šolja šećera
Umutite jaja, pa postepeno dodajte šećer, ulje, griz, vanilin šećer i prašak za pecivo, mešajući dok se smesa lepo ne sjedini.
Prelijte mak vrućim mlekom i dodajte šećer, pa sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačena smesa.
Kupovne kore podelite na tri dela jer filova ima dovoljno za tri sloja. Na jedan list kora najpre namažite žuti fil, zatim ravnomerno rasporedite fil od maka.
Ponovite ovaj postupak dok ne utrošite sve kore i filove. Zagrejte rernu na 180°C i pecite makovnjaču oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Kada se ispeče, ostavite da se malo ohladi, pa je isecite i poslužite.
Recept za pitu sa makom Suzane Mančić idealan izbor kada želite brz i ukusan desert, bez puno vremena provedenog u kuhinji.
Slične Vesti
Pita sa makom Suzane Mančić bolja od svake štrudle, dok se peče osvaja mirisom
Recept za pitu sa makom Suzane Mančić ne može biti lakši
25/04/2025Saznajte više
Pročitajte još
Pita sa makom Suzane Mančić bolja od svake štrudle, dok se peče osvaja mirisom
Recept za pitu sa makom Suzane Mančić ne može biti lakši
22/10/2025Saznajte više
Iz Srbije u svet: Biser Nutri Akademija kao primer dobre prakse u edukaciji o ishrani
Biser Nutri Akademija kao primer dobre prakse
22/10/2025Saznajte više
Nedeljni ručak kod Popovića ne prolazi bez ovakvog krompira: Saša je Suzanin specijalitet obožavao
Recept Suzane Jovanović za aromatični krompir
19/10/2025Saznajte više
Ovo je rodna kuća Vlada Georgieva, danas mu je teško da pređe prag, sve je pusto i prepuno uspomena
Vlado Georgiev u Herceg Novom je rođen i odrastao
18/10/2025Saznajte više
Nedelja meksičke kuhinje u hotelu Metropol Palace, Beograd ‘Noches de la Cucaracha’
Nedelja meksičke kuhinje u hotelu Metropol Palace
17/10/2025Saznajte više
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!
Emina Jahović zakazala i drugi koncert u Sava Centru
16/10/2025Saznajte više
Komentari (0)