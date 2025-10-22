Pita sa makom Suzane Mančić bolja od svake štrudle, dok se peče osvaja mirisom

Ukoliko obožavate tradicionalnu makovnjaču, ali nemate vremena da mesite testo, recept za pitu sa makom Suzane Mančić je baš ono što vam treba! Voditeljka pitu sa makom priprema sa kupovnim korama, što znatno olakšava i ubrzava pripremu, a ukus ostaje podjednako dobar kao da ste sve radili ručno i makovnjaču pripremali po receptu iz bakine sveske.

Recept za pitu sa makom Suzane Mančić, popularna loto devojka je predstavila u emisiji „Praktična žena”, kada su svi bili oduševljeni rezultatom. Što znači da, iako su korišćene kupovne kore, niko nije primetio razliku u ukusu.

Evo jednostavnog recepta za ovu ukusnu poslasticu koja će sigurno obradovati vaše ukućane i goste!

Screenshot YouTube/@Prakticnazena

Sastojci za pitu sa makom:

3 jajeta

1,5 šolja šećera

4 dl ulja

2 šolje griza

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

400 g maka

400 ml (2 šolje) vrelog mleka

1,5 šolja šećera

Umutite jaja, pa postepeno dodajte šećer, ulje, griz, vanilin šećer i prašak za pecivo, mešajući dok se smesa lepo ne sjedini. Screenshot YouTube/@Prakticnazena Screenshot YouTube/@Prakticnazena

Prelijte mak vrućim mlekom i dodajte šećer, pa sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačena smesa.

Kupovne kore podelite na tri dela jer filova ima dovoljno za tri sloja. Na jedan list kora najpre namažite žuti fil, zatim ravnomerno rasporedite fil od maka.

Ponovite ovaj postupak dok ne utrošite sve kore i filove. Zagrejte rernu na 180°C i pecite makovnjaču oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Kada se ispeče, ostavite da se malo ohladi, pa je isecite i poslužite. Screenshot YouTube/@Prakticnazena

Recept za pitu sa makom Suzane Mančić idealan izbor kada želite brz i ukusan desert, bez puno vremena provedenog u kuhinji.





