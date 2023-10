Kako živi na tome? Viktorija Bekam već 20 godina jede samo 2 namirnice i zato je vitka

Ishrana Viktorije Bekam za mršavljenje

Da li ste ikada videli Viktoriju Bekam sa viškom kilograma? Niste! Njen suprug Dejvid Bekam otkrio je u čemu se krije tajna vitke linije 49-godišnje pevačice i modne dizajnerke. Gareth Cattermole/Getty Images

"Kada je hrana u pitanju, zvučaću poprilično dosadno. Šta mi se sviđa? Pa volim tost od celog zrna žitarice sa malo soli", odgovorila je Viktorija Bekam na pitanje šta najviše voli da jede. Dodala je i kako je noćna mora svakom restoranu jer je jako izbirljiva i njena lista namirnica je dosta skromna.

Od detinjstva ne jede crveno meso i mlečne proizvode, a na njenom jelovniku svaki dan je povrće kuvano na pari koje začini samo s sirćetom. Rekla je kako jako pazi šta jede i to još od vremena kada je nastupala s devojkama iz grupe "Spice Girls".

- Nažalost, u braku sam sa nekim ko jede istu hranu svaki dan. To traje preko 20 godina. Otkako sam je upoznao jede samo ribu na žaru i povrće kuvano na pari. Retko kada odstupa od toga - nadovezao se Dejvid Bekam. Photo by Craig Barritt/Getty Images for Bergdorf Goodman

Tada su na turnejama širom sveta obilazile brojne vrhunske restorane, a Viktorija se suzdržavala od ugljenih hidrata i kaloričnih jela, a tome je verna i danas.

Osim toga, Viktorijin „ritual“ je da svako jutro na prazan stomak uzme dve kašike jabukovog sirćeta a zatim popije čašu vrele vode sa limunom, zbog čega tvrdi da njena koža izgleda savršeno.