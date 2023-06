Ljiljana Blagojević otkrila tajni recept svoje majke Spasenije: Ovako se pravi najbolji domaći sok FOTO

Ljiljana Blagojević i Siniša Kovačević, bračno-umetnički par, iako prilično aktivni u svojim profesijama, pre izvesnog vremena odlučili su da užurbanost prestonice zamene seoskom idilom, pa su se preselili u kuću na obali Dunava, u Surduku. Jelena Jovanov

− Valjda je to normalan put. Kad si mlad, tražiš buku, energiju i gužvu, a kako godine odmiču, sve više se okrećeš prirodi i skladu. Tako je i kod nas. Boravimo i u gradu i na selu, i to nam prija. U danima pandemije ta odluka pokazala se kao pravo rešenje, lakše smo podneli karantin. Dvorište je zakon – rekla je proslavljena glumica za HELLO! i priznala da do grada dolazi autobusom. Luka Šarac

− Da, putujem autobusom. U isto vreme posmatram likove koje ću preneti na scenu ili televiziju. Razgovaram sa nepoznatim ljudima koje srećem u javnom prevozu. Oni misle da me poznaju zato što me prepoznaju i poveravaju se. Nekad mi je to vrlo zanimljivo. Trudim se da živim apsolutno normalno, jer jedino tako sve ima smisla.

Život u prirodi Ljiljana Blagojević koristi da uživa u njenim blagodetima, pa je tako počela da pravi sok od zove, kakav je pila u detinjstvu. Sa nama je podelila recept koji je naučila od svoje majke Spasenije.

− Potopite četrdeset cvetova zove u četiri litre vode i sipate deset kesica limuntusa. Ostavite da stoji 24 sata. Procedite kroz gazu. Talog bacite. U tečnost sipate četiri kilograma šećera i mešate naredna 24 sata, da se rastopi. Dobićete sedam i po litara sirupa, koji sipate u flaše i zatvorite celofanom. Možete piti sa običnom ili kiselom vodom.

Pored soka od zove, Ljiljana Blagojević svake godine pravi i sok od bagrema.

