Za vitko telo Lepe Brene nije zaslužna genetika, već ovakav način ishrane

Iako je na pragu sedme decenije života, Lepa Brena (58) i danas izgleda podjednako zategnuto, vitko i u formi kao i pre mnogo godina.

Ipak, za to nije zaslužna dobra genetika nego činjenica da se pevačica drži strogih režima ishrane i vežbi.

Naime, ona je u intervjuu za Hit Informer otkrila na koji način se hrani tokom leta i održava vitku liniju.

– Uveče jedem ovsene pahuljice sa lanenim semenom, kao i sveže maline i kupine. To mi je postalo rutina – rekla je Brena i dodala:

– Kada smo u nekoj marini koja nije posećena, uzmem specijalnu gumu i posle jutarnje kafe radim jogu. To sve me čini gipkom i daje mi elan. Izbacila sam mlečne proizvode. To je način ishrane koji vas čini sitim, a nije vam naduvan stomak i ne osećate težinu u želucu.

Brena ne krije da uživa u hrani, a posebno u morskim plodovima.

– Preko dana ili uveče jedem ribu uz neko dobro vino – zaključila je Brena.