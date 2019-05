Šta se događa u organizmu ako svaki dan popijete čašu slane vode?

Dobrobiti vode sa limunom ili jabukovim sirćetom su uveliko poznate. Ipak, umesto ta dva napitka, sve se više ljudi u poslednje vreme okreće slanoj vodi. Često slušamo o tome koliko je so u prekomernim količinama loša za naše zdravlje, ali retko se priča o njenim dobrobitima i pozitivnom učinku na organizam.

Kombinacija morske soli i vode kao deo redovne prehrambene rutine može regenerisati naš organizam.

Pomešajte 3 dl vode sa malim prstohvatom soli i popijte uz doručak ili tokom dana, a u nastavku pročitajte koje su dobrobiti slane vode.

1. Pravilna hidratacija

Poznato je da je moguće popiti i previše vode, a u tom slučaju u organizmu dolazi do nedostatka natrijuma, što vodi do hiponatremije. So istovremeno pomaže telu da apsorbuje vodu i održava balans natrijuma u organizmu.

2. Detoksikacija

Slana voda sadrži minerale koji pomažu u prirodnoj detoksikaciji tela i izbacivanju štetnih toksina, a takođe ima i antibakterijska svojstva te tera bakterije iz organizma.

3. Varenje

So aktivira žlezde u ustima koje ispuštaju protein koji pomaže u pravilnoj razgradnji hrane i tako znatno olakšavaju digestivni proces. Uz taj napitak nadutost će postati samo uspomena.

4. San

Za one koji pate od nesanice slana voda bi mogla da postane rešenje za ovaj problem. Prirodni minerali u soli smiruju telo i nervni sistem i smanjuju nivo kortizola u organizmu, takozvanog hormona stresa koji nam često ne dozvoljava da spavamo.

5. Koža

Svi želimo da imamo zdravu i lepu kožu, a u tome nam takođe pomažu minerali koje sadrži so. Oni redukuju akne, osip, ekcem te održavaju kožu glatkom i čistom. Većina ljudi iz prve ruke može da potvrdi da morska voda sjajno deluje na kožu, a čaša slane vode može da pomogne da se koža regeneriše.