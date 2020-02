Jednostavni trikovi da popravite svoje mentalno zdravlje

Promenite ustaljene šablone ponašanja i popravite svoje mentalno zdravlje

Stalno se priča o tome kako su ljudi ranije lepše živeli, bili manje opterećeni i zdraviji. Naročito mentalno. Danas u vremenu brzine i modernih načina komunikacija, umesto da je sve lakše – teže je. Na naše živote utiču finansijski problemi, stalna prezaposlenost, loša ljubavna iskustva, multitasking i želja da sve imamo na dlanu. Razmišljate da promenite način života, da živite srećnije. Evo nekoliko saveta kako biste povratili svoje dobro raspoloženje.

Hodajte uspravno

Način vašeg koračanja kroz život utiče na to kako se osećate, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu “Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry”. Istraživači su zaključili da ispitanici koji su zamoljeni da hodaju sa pogrbljenim ramenima, sa minimumom pokreta ruku, budu lošije raspoloženi u odnosu na one koji hodaju odvažno i uspravno.

Pogrbljeni subjekti u studiji imali su običaj da pamte više negativnih nego pozitivnih stvari.

Savet: Podignite glavu, ispravite ramena, zadržite pozitivan pogled na svet oko sebe.

Mentalno zdravlje – fitnes za mozak

Vežbajte, šetajte

Ljudi koji nisu aktivni, ne šetaju po prirodi, ne idu na pilates, u teretanu, skloni su depresiji.

Savet: Izađite napolje i pokrenite se. To ne mora da bude naročito dugačka aktivnost – prošetajte po kraju, zamenite lift stepeništem, učinite bilo šta, možete i samo raditi po kući jer će ti pokrenuti i vaš um.

Popravite svoje mentalno zdravlje – Prekinite lošu vezu

Ostajanje u lošoj vezi izaziva manjak samopouzdanja. Često vas partner uverava da niste dovoljno dobri, da ne radite kako treba, da ga ne volite dovoljno, što dovodi do vaše nestabilnosti.

Savet: MOžda nećete moći sami da donesete odluku. Razmislite da li postoje naznake da je partner nasilan prema vama u psihološkom smislu. Potražite odgovore kod profesionalca ili bliskog prijatelja/člana porodice koji bi mogao da vam pomogne da sagledate situaciju i izvučete se iz loše veze.

Ne shvatajte sve previše ozbiljno

Nije svako saplitanje na ulici razlog da se postidite. Umesto toga nasmejte se sebi od srca. Smeh je beneficija, nešto što vas održava u normali, pozitivno utiče na zdravlje. Najbrži je lek za depresiju i anksioznost.

Savet: Deca su odličan izvor smeha, provedite što više vremena u njihovom društvu. Pronađite šta vas zasmejava i poradite na svom smislu za humor.

Popravite svoje mentalno zdravlje – Spavajte dovoljno

San je ključan faktor. On utiče na sve, na emotivne i mentalne kapacitete, isto koliko i na fizičke funkcije. Spavanje je vreme za regeneraciju tela i bez sna sistem ne funkcioniše ispravno.

Savet: Pokušajte da pronađete razlog nesanice, stvorite ambijent za pogodan san. Opustite se kupkom ili toplim napitkom pre spavanja.

Pričajte sa ljudima, ne šaljite poruke

Ako prevashodno koristite poruke i društvene mreže za komunikaciju sa prijateljima, zapravo vam nedostaje pravog kontakta sa ljudima. Usputno ćaskanje na stanici dok čekate autobus za posao se ne računa.

Savet: Nađite se sa prijateljima na piću, provedite veče sa porodicom, ne koristite mobilni telefon.

Ne multitaskujte

Svi u određenoj meri upadamo u zamku multitaskinga: ručamo za stolom, skrolujemo Facebook dok gledamo televiziju i kuckamo se na Viberu. Ne, niste produktivniji na taj način, samo ste pod još većim stresom. Nesvesni ste stvari koje se dešavaju oko vas i niste u stanju da efikasno komunicirate.

Savet: Isključite mobilni telefon, izgasite televizor, obratite pažnju na sve što se oko vas događa. Dozvolite vašem mozgu da procesuira sve što vam se dešava u realnom vremenu, radeći jednu po jednu stvar, ali bez izveštaja o istoj na društvenim mrežama.