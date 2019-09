Osvojite karte za Sajam fitnesa velnesa i zdravlja i vežbajte sa Aleksandrom Radojičićem

Osvojite 5×2 karte za Sajma fitnesa velnesa i zdravlja BELFIS 2019 koji se od 4. do 6. oktobra održava u Hali 3 Beogradskog sajma

Upamćen je po maestralnim ulogama sportista na velikom platnu i malom ekranu, glumac Aleksandar Radojičić, podjednako dobro se snalazio na travnatom terenu i pod obručima, što i ne čudi ako se u obzir uzme činjenica da se ceo život bavio sportom.

Iako je u poslednje vreme veoma angžovan, trenutno snima nastavak serije “Žigosani u reketu”, Aleksandar ne propušta treninge:

– Trudim se da budem redovan u teretani. Nekada je to svaki dan, a ponekad dva do tri puta nedeljno, koliko mi profesionalne obaveze dozvoljavaju. Trening mi je zaista veoma bitan da bih se dobro osećao i bio spreman za sve napore koja snimanja iziskuju. Probao sam razne vrste treninga, ali trenutno mi najviše prijaju poligoni koje mi organizuju moji drugari koji su treneri. Trening je dinamičan, veoma zanimljiv, i tako uspevam da za kraće vreme uradim više vežbi – priznaje glumac i otkriva odakle tolika ljubav prema sportu:

– Ceo život, bukvalno od kad znam za sebe, glavna zanimacija mojih drugova i mene je bio sport. U kraju smo svakodnevno igrali razne sportove, od fudbala, košarke, rukometa, odbojke, tenisa, pa sve do bejzbola. To nam je zaista bila glavna zanimacija i okupacija. Trenirao sam nekoliko sportova, fudbal, košarku i odbojku. Nije mi bilo bitno da se profesionalno bavim nekim od tih sportova, jednostavno sam uživao u igri. Zanimljivo je da se dešavalo da kao deca igramo basket po snegu i ledu. Ne znam kako nam je to polazilo za rukom, ali to možda najbolje opisiju koliko smo bili zaluđeni sportom.

Dobro poznavanje sportova kao i dobra fudbalska i košarkaška tehnika, omogućili su mu da uz neosporan glumački talenat pokupi sve uloge u popularnim filmovima i serijama koji su se bavili sportskom tematikom:

– Imali smo velikih sportskih uspeha kroz istoriju, a ja sam imao tu sreću da kroz uloge koje sam igrao, na neki način proživim sve to. Imao sam prilike da budem učesnik svetskih i evropskih prvenstava i zbog moje velike ljubavi prema sportu te uloge su mi veoma drage – zaključio je Radojičić.

Mladi, ali već afirmisani i veoma uspešni glumac ponovo će biti glavni lik jedne lepe sportske priče. Naime, Radojičić je promoter ovogodišnjeg, trećeg po redu, Sajma fitnesa velnesa i zdravlja BELFIS 2019 koji se od 4. do 6. oktobra održava u Hali 3 Beogradskog sajma. Žargonski rečeno, zategnut kao struna, Radojičić bi i u ovoj ulozi trebalo da se oseća kao riba u vodi, jer godinama posećuje teretanu i redovno vežba.

– Zaista mi je velika čast što sam sam izabran da budem promoter trećeg po redu Sajma fitnesa, velnesa i zdravlja. I da ovo ne bi zvučalo kao izlizana fraza obrazložiću i zašto. Pre svega, veoma mi je drago da se upravo u Beogradu održava najveći sajam ovakve vrste u celom regionu. Takođe, za vreme trajanja sajma, uporedo će biti održan i 9. Evropski kongres fitnesa uz učešće najeminentnijih predavača iz Srbije i inostranstva, što je svakako velika čast za našu zemlju. Ipak, najvažnije je što ću biti u prilici da ljudima skrenem pažnju na važnost bavljenja fizičkom aktivnošću i rekreacijom u cilju očuvanja zdravlja. Jer, najrasprostanjeniji zdravstveni problemi u svetu i kod nas su upravo oni koji prdstavljaju posledicu fizičke neaktivnosti. Ovaj Sajam je jedan od načina da to pokušamo da promenimo. Takođe, Sajam fitnesa biće pravo mesto da svi posetioci dobiju izuzetno korisne savete u vezi sa ishranom, ali i reše neke nedoumice kada je vežbanje i organizacija treninga u pitanju. Jer, nepravilno vežbanje, treninzi koje vode nestručni ljudi, mogu podjednako da ugroze vaše zdravlje – poručuje Radojičić i naglašava da će posetioci Sajma moći da probaju različite fitnes programe, ali i provere svoj zdravstveni i fitnes status.

Prvih PET OSOBA koje ostave KOMENTAR ISPOD OBJAVE na našoj Fejsbuk stranici dobiće po DVE KARTE za Sajam fitnesa velnesa i zdravlja